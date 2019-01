El comentario sobre Bustamante que dejó a Paula Echevarría con esta cara

Paula Echevarría ha sido la madrina de Todo es mentira, el nuevo programa de Risto Mejide en las sobremesas de Cuatro.

El publicista, al que acompañan Marta Flich, Antonio Castelo, Itziar Castro, Miguel Lago y Elsa Ruiz, ha entrevistado a la actriz de forma distendida y en tono humorístico.

Durante la conversación ha salido el tema de las parejas. Risto aseguraba que los actores y las actrices están "un poco tarados" y que por eso siempre acaban juntos.

"No, yo no. No he tenido parejas actores", ha asegurado rotunda Echevarría.

"Bueno...", ha interrumpido en ese momento Castelo.

"¡Qué!", ha respondido la actriz.

"A Bustamante, que hacía el papel también a veces...", ha dicho el cómico ante la carcajada general. La de Echevarría incluida.

"Estamos para contar historias y que se las crean los demás, no para creértelas tú, lo hacemos para que los demás lo crean y lo vivan...", ha continuado Echevarría.

Aquí puedes ver el momento completo.