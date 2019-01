El desastre absoluto de un rival de Fran en 'Pasapalabra'

El paso de Javi por Pasapalabra va a pasar a la historia del programa de Telecinco, pero no precisamente por lo brillante. El joven, que ha rivalizado este jueves con Fran en el concurso presentado por Christian Gálvez, ha firmado uno de los peores roscos finales que se recuerdan.

Ha llegado a la prueba final del programa con no tantos segundos como Fran, pero el rosco se le ha hecho un mundo. Quizás afectado por los nervios, Javi ha ido pasando palabra hasta llegar a la H.

Sin sumar errores pero tampoco aciertos, el concursante ha consumido sus segundos hasta lograr un resultado final claramente decepcionante: seis aciertos.

Los gestos de Javi eran de evidente frustración, y Gálvez ha tratado de animarle con sus palabras finales. "Vamos a ver si se desquita en el próximo programa peleando por la silla azul".

El desempeño de Javi en el Rosco Final ha llamado la atención de la audiencia del programa. Algunos se han apiadado de él y otros han reclamado al programa "más seriedad en los cásting".

Llamadme rara pero el rosco de Javi no me ha parecido, ni de lejos, de los más difíciles. Hasta yo he tenido más aciertos desde casa.#Pasapalabra