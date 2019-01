Déjà vu: Berlusconi anuncia su candidatura al Parlamento Europeo

El que ha sido tres veces primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, ha anunciado su candidatura a las elecciones europeas de mayo, una decisión que toma a sus 82 años y con su partido en horas bajas en su país, eclipsado por la ultraderecha.

El líder de "Forza Italia", perteneciente al Partido Popular Europeo, volverá a optar a un puesto de elección después de que la Justicia italiana levantara el pasado mayo la inhabilitación para cargo público que le fue impuesta hasta 2019 por su sentencia por fraude fiscal.

"He decidido por sentido de la responsabilidad ir a Europa, donde falta el pensamiento profundo sobre el futuro del mundo", ha dicho al margen de un acto electoral en la ciudad sarda de Cagliari.

Berlusconi, que ya estuvo en la Eurocámara entre 1999 y 2001, ha expresado su deseo de poder alcanzar este nuevo objetivo que se ha fijado: "Rezo a Dios que me dé fuerza para convencer a muchos otros".

Su correligionario y presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha celebrado el anuncio: "Estaba seguro de que volvería una vez más para defender la libertad y el derecho de los ciudadanos a tener un trabajo y a no ser vejados por impuestos injustos", ha tuiteado.

Ottima notizia la candidatura di @berlusconi alle Europee ! Ero sicuro che sarebbe sceso in campo, ancora una volta, per difendere la libertà ed il diritto dei cittadini ad avere un lavoro e a non essere vessati da tasse inique! pic.twitter.com/ZYBG70LNQL