Los soldados estadounidenses ponen a prueba un nuevo rifle que decide automáticamente cuándo disparar para derribar drones kamikaze

Uno de los principales problemas a los que se está enfrentando el ejército estadounidense en la guerra que inició hace mes y medio en Oriente Medio es cómo combatir los drones kamikaze Shahed iraníes.

Una de las principales dificultades es que esos drones militares tienen un coste de fabricación muy bajo (entre 20.000 y 50.000 dólares) en comparación con los misiles o aviones de combate con capacidad de destruirlos.

De hecho, Lauren Kahn, antigua asesora del Pentágono, subrayó a finales del mes de marzo que "no es sostenible a largo plazo de ninguna manera" utilizar cazas F-16 para derribar los drones iraníes.

En concreto, una hora de vuelo de un avión de combate F-16 cuesta 25.000 dólares. A ello hay que añadir el coste del armamento que se usa para acabar con los objetivos. Además, usar esa aeronave para ese fin significa poner en riesgo un caza valorado en decenas de millones de dólares para destruir drones que solo cuestan entre 20.000 y 50.000 dólares.

Para tratar de ponerle solución a este problema, los soldados de la 11.ª Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina del ejército estadounidense están probando un rifle que cuenta con una mira inteligente que decide automáticamente cuándo disparar para derribar drones kamikaze.

Rastreo de objetivos en movimiento y compensación de los movimientos de los tiradores

El dispositivo, llamado Smash 2000L, es de fabricación israelí. Tal y como informa la revista militar Task & Purpose, la mira está diseñada para rastrear drones en movimiento, y compensa los movimientos de los tiradores.

En concreto, la mira inteligente tiene la capacidad de realizar los cálculos balísticos necesarios para alcanzar el objetivo. El sistema de control de tiro impide que el tirador pueda disparar hasta el momento óptimo para lograr el impacto. No obstante, el sistema también puede desbloquearse para permitir que el tirador dispare libremente.

Los marines han practicado el derribo de pequeños drones con la mira Smash 2000L en la cubierta del USS Portland. El buque estadounidense se dirige en estos momentos hacia Oriente Medio, por lo que es probable que esta mira inteligente pueda ser utilizada próximamente para tratar de destruir los drones kamikaze Shahed iraníes.