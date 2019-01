"Un agujero negro del que no podía salir": Esperanza Gracia cuenta sus 12 días en el hospital

"Ay, Dios mío, intuía que este primer eclipse del año iba a nublar momentáneamente mi vida, y así fue". De esta manera comienza el texto que la vidente Esperanza Gracia ha publicado en su blog de Telecinco para contar sus 12 días de ingreso hospitalario, titulado Y la enfermedad detiene tu vida.

En ningún momento detalla qué problema de salud ha sufrido, pero sí cuenta que la experiencia fue como haber estado metida "en un agujero negro del que no podía salir". "Me desorienté porque estaba sometida a cambios constantes (de salas, médicos, enfermeros...) y decidí dejar mi cuerpo a los profesionales que me debían curar y ocuparme yo de mi mente", explica.

Según Gracia, pronto se dio cuenta de que tenía que "aceptar la enfermedad como un ciclo que debía pasar para salir fortalecida". Tras alabar a los profesionales de la sanidad pública —estuvo ingresada en el madrileño Hospital de La Paz—, señala que contó con el apoyo de sus seguidores de todo el mundo a través de las redes sociales.

También le sirvió de ayuda "una lucecita verde" que veía parpadear desde su habitación, la de la capilla de Torre Espacio: " Esa lucecita actuaba en mí casi de forma hipnótica, era como si hiciera una meditación y dejara de pensar. Las noches son largas cuando no puedes dormir, pero yo no dejaba que el miedo ni la desesperanza se apoderaran de mí".

Esperanza Gracia termina su texto con una pincelada de optimismo y afirma que siente que la vida le ha dado "otra oportunidad". "Siempre confié en que el siguiente eclipse, un eclipse de Luna en el signo de Leo, lo vería desde mi casa. Y así ha sido", recalca antes de asegurar que tiene el corazón "lleno de agradecimiento".