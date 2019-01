"Todos llevamos dentro de nosotros el Alzheimer. No utilizo la palabra 'enfermo' porque todos estamos llenos de vida y la música es para nosotros un subidón para poder seguir para delante". Así definía su vida uno de los miembros del Coro de les veus de la memoria [voces de la memoria], un grupo de personas con Alzheimer de entre 50 y 90 años que protagonizaron la actuación más memorable y emocionante del primer programa de la cuarta temporada de Got Talent (Telecinco).

"Queremos demostrar a todo el mundo el poder que tiene la música a pesar de esta enfermedad", anunció la directora del coro valenciano antes de comenzar la interpretación de Mamma Mia de Abba. "Las canciones que cantamos en el centro no se nos quedan grabadas en la memoria, se nos quedan grabadas en el corazón", aseguró otro miembro del grupo. Y desde luego, llegaron al corazón de los espectadores y del jurado, que no pudo evitar las lágrimas. Puedes ver la actuación aquí.

Nada más acabar la actuación, todo el público se puso en pie pidiendo el "Pase de oro" [acceso directo a las semifinales, que se da por unanimidad en el jurado]. También consiguió levantar a Eva Isanta, Risto Mejide y Edurne, que aplaudieron llorando la actuación de los ancianos, mientras que Paz Padilla se quedó sentada con el pañuelo en la mano.

Pero la emoción no quedaba ahí, especialmente para Edurne. El director del conjunto la llamó al escenario para cantar Amanecer y, para sorpresa de la cantante, el resto del coro empezó a interpretar el tema con el que la madrileña representó a España en Eurovisión en 2015. Al regresar a la mesa, rompió a llorar junto a sus compañeros.

Telecinco .

El veredicto del jurado fue cuatro síes, que le dieron el paso a la siguiente fase. "Me da pena que no puedan recordar este momento mañana, pero hoy son felices y con eso nos tenemos que quedar", dijo Padilla. "Me siento afortunada y feliz de poder dedicarme a la música por ver el poder que tiene", añadió Edurne. Eva Isanta también llamó la atención sobre la felicidad que desprendía el conjunto vocal sobre el escenario: "Que no dejéis de cantar y de bailar, ¡viva la música!". Mejide, por su parte, dijo "gracias", prácticamente sin poder hablar, visiblemente emocionado.