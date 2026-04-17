Los astronautas que han vuelto de la Luna lo confiesan: "Queríamos hacer algo que uniera al mundo"

Los astronautas de Artemis se abrazan al ser recibidos de vuelta en Houston

Han pasado más de 50 años desde la última vez que el ser humano orbitó la Luna. Y cuando por fin alguien ha vuelto… lo que más les ha impactado no ha sido el espacio.Ha sido la Tierra.

Los astronautas de la misión Artemis II, liderada por NASA, han reaparecido públicamente tras su regreso con un mensaje que va mucho más allá de la tecnología o la exploración: "Queríamos salir e intentar hacer algo que uniera al mundo".

"No esperábamos esta reacción"

Después de diez días en el espacio y un viaje histórico alrededor de la Luna, la tripulación asegura que lo más difícil de asimilar no ha sido lo vivido allí arriba. Ha sido lo que encontraron al volver.

"Nos quedamos impactados por la efusión global de apoyo", confesó el comandante de la misión, Reid Wiseman, en una rueda de prensa en Houston.

Un recibimiento que, según explica, superó cualquier expectativa porque su objetivo era claro desde el principio.

Y, según parece, lo han conseguido.

Diez días que aún no han terminado

Aunque ya han vuelto a casa, los astronautas reconocen que todavía no han aterrizado del todo.

Literalmente.

Algunos siguen sintiendo que flotan al despertarse. Otros han optado por aislarse del ruido mediático para poder procesar lo vivido. "No es fácil entenderlo todo de golpe", admiten.

El proceso de readaptación al planeta Tierra puede durar hasta 45 días, un tiempo en el que el cuerpo -y también la mente- vuelven poco a poco a la normalidad.

El momento más extremo: caer a 40.000 km/h

Si hay una imagen que resume la intensidad de la misión, es la del regreso, ese reingreso en la atmósfera.

Casi catorce minutos cayendo a velocidades cercanas a los 40.000 kilómetros por hora. Una experiencia que uno de los astronautas describió de forma tan gráfica como inquietante: "Es como lanzarte de espaldas desde un rascacielos".

Un instante de máxima tensión en el que todo depende de que cada sistema funcione a la perfección. Y esta vez, lo hizo.

La misión que vuelve a mirar a la Luna

Artemis II no ha sido solo un viaje simbólico. Forma parte de un plan mucho más ambicioso: el regreso del ser humano a la superficie lunar y la construcción de una futura base.

Es el primer paso de una nueva era. Una en la que la Luna deja de ser un recuerdo del pasado para convertirse en un objetivo real.

Algo más que una misión espacial

Pero si algo ha marcado esta expedición no es solo lo que ha conseguido a nivel técnico. Es lo que ha provocado.

En un mundo dividido, en tensión constante, cuatro personas orbitando la Luna han logrado algo inesperado: generar una sensación compartida de orgullo, de pertenencia, de humanidad.

Sin banderas. Sin fronteras. Solo mirando hacia arriba.

La reflexión que queda

Quizá por eso su mensaje ha resonado tanto, porque no habla de cohetes ni de órbitas. Habla de algo mucho más simple y mucho más difícil. "Queríamos hacer algo que uniera al mundo".

Y, por un momento, parece que lo han conseguido.