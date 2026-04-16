Así define Antonio Resines a Andreu Buenafuente: "Que lo reduzcan a cómico o presentador desmerece"

El Antonio Resines, ganador de un Premio Goya, ha hablado sobre la figura de Andreu Buenafuente, uno de los presentadores de televisión y cómicos más importantes de este país, aunque a Resines no le gusta que a Buenafuente le describan únicamente con esas dos profesiones porque él destaca unas habilidades que van mucho más allá.

En una entrevista con Gorka Castaño para sus redes sociales (@gorkacastañotv) ha defendido que no se le debe reducir a cómico, presentador o conductor de televisión: "Yo creo que desmerece un poco".

Para Resines, Buenafuente es un "magnífico creador de programas" y de formatos. Además, también lo ha considerado "muy buen actor". "Tiene una empresa que funciona muy bien, de hecho, yo trabajo para ellos de vez en cuando, no lo digo por eso", ha añadido con un sarcasmo muy a su estilo.

"Un tío muy importante en este país"

Destaca que Buenafuente es un "tío muy importante en este país y que ha hecho mucho por lanzar o reivindicar determinado tipo de programas en televisión que salen un poco del sota, caballo y rey de los concursos, los late night".

"Son muy buenos y han dado salida a muchísima gente, a grandes cómicos: Berto, Broncano... Gente muy buena que lo hace muy bien y todo eso es gracias a él", ha rematado.

Y así definen a Resines

Tras definir Resines a Buenafuente, ¿cómo describen los demás a Resines? Javier Gutiérrez fue uno de ellos durante una entrevista en La Revuelta el pasado mes de diciembre, cuando presentó junto a Daniel Sánchez Arévalo la película de Rondallas.

Gutiérrez recordó la época de Los Serrano: "Un compañero que, además de maravilloso, es un profesional que no necesita los papeles para repasar las secuencias y tenía más que ninguno porque era el superprota". Y reveló que, si jugaba el Real Madrid aquel día, "se acaba el rodaje esté en el punto en el que esté".