Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Así define Antonio Resines a Andreu Buenafuente: "Que lo reduzcan a cómico o presentador desmerece"
Virales
Virales

Así define Antonio Resines a Andreu Buenafuente: "Que lo reduzcan a cómico o presentador desmerece"

"Es un tío muy importante en este país".

Juan De Codina
Juan De Codina
Antonio Resines y Andreu Buenafuente.
Antonio Resines y Andreu Buenafuente.Getty images / Fotomontaje: Huffpost

El Antonio Resines, ganador de un Premio Goya, ha hablado sobre la figura de Andreu Buenafuente, uno de los presentadores de televisión y cómicos más importantes de este país, aunque a Resines no le gusta que a Buenafuente le describan únicamente con esas dos profesiones porque él destaca unas habilidades que van mucho más allá.

En una entrevista con Gorka Castaño para sus redes sociales (@gorkacastañotv) ha defendido que no se le debe reducir a cómico, presentador o conductor de televisión: "Yo creo que desmerece un poco". 

Para Resines, Buenafuente es un "magnífico creador de programas" y de formatos. Además, también lo ha considerado "muy buen actor". "Tiene una empresa que funciona muy bien, de hecho, yo trabajo para ellos de vez en cuando, no lo digo por eso", ha añadido con un sarcasmo muy a su estilo.

"Un tío muy importante en este país"

Destaca que Buenafuente es un "tío muy importante en este país y que ha hecho mucho por lanzar o reivindicar determinado tipo de programas en televisión que salen un poco del sota, caballo y rey de los concursos, los late night".

"Son muy buenos y han dado salida a muchísima gente, a grandes cómicos: Berto, Broncano... Gente muy buena que lo hace muy bien y todo eso es gracias a él", ha rematado.

Y así definen a Resines

Tras definir Resines a Buenafuente, ¿cómo describen los demás a Resines? Javier Gutiérrez fue uno de ellos durante una entrevista en La Revuelta el pasado mes de diciembre, cuando presentó junto a Daniel Sánchez Arévalo la película de Rondallas.

Gutiérrez recordó la época de Los Serrano: "Un compañero que, además de maravilloso, es un profesional que no necesita los papeles para repasar las secuencias y tenía más que ninguno porque era el superprota". Y reveló que, si jugaba el Real Madrid aquel día, "se acaba el rodaje esté en el punto en el que esté".

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Redactor de Virales de El HuffPost. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en el Diario AS como redactor en la sección de fútbol y narrando partidos nacionales e internacionales en la web. Deporte, cine y superhéroes son sus grandes amores.

TERRITORIO PARADORES

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos