Netflix dispara su beneficio un 82%… mientras su fundador histórico anuncia su adiós definitivo

Netflix vive uno de sus mejores momentos financieros. Y, al mismo tiempo, cierra una de sus etapas más importantes.

El gigante del entretenimiento ha anunciado que su beneficio neto se disparó un 82,7% en el primer trimestre de 2026, hasta alcanzar los 5.283 millones de dólares, en un arranque de año que confirma la solidez de su modelo… justo cuando su cofundador, Reed Hastings, ha decidido dar un paso al lado definitivo.

Un crecimiento que supera expectativas

Los números hablan por sí solos. Netflix incrementó sus ingresos un 16% interanual, hasta los 12.250 millones de dólares, impulsada por una combinación de factores clave: una subida de suscriptores ligeramente superior a lo esperado, el aumento de precios en sus planes y, sobre todo, el crecimiento del negocio publicitario.

La compañía también destaca el tirón de nuevos formatos como el pódcast en vídeo, una apuesta que empieza a consolidarse dentro de su estrategia de diversificación de contenidos.

El resultado es claro: un beneficio operativo de casi 4.000 millones de dólares y unas previsiones que apuntan a seguir creciendo en los próximos meses.

La publicidad, la nueva palanca

Uno de los elementos más relevantes del informe es el papel creciente de la publicidad. Netflix prevé que este segmento alcance los 3.000 millones de dólares en ingresos en 2026, el doble que el año anterior.

Un cambio de modelo que hace apenas unos años parecía improbable en la plataforma y que ahora se ha convertido en una de sus principales palancas de crecimiento.

En paralelo, la compañía mantiene su previsión de ingresos anuales entre los 50.700 y 51.700 millones de dólares, lo que supondría un crecimiento de hasta el 14%.

El adiós de una figura clave

Pero más allá de los resultados, el gran titular está en los despachos.

Reed Hastings, uno de los nombres más influyentes en la historia reciente del entretenimiento, ha anunciado que abandonará definitivamente la compañía a finales de junio tras decidir no presentarse a la reelección como presidente del Consejo de Administración.

Se trata del cierre definitivo de una etapa que comenzó en 1997, cuando cofundó Netflix y la convirtió, durante más de dos décadas, en una de las empresas más transformadoras del sector audiovisual.

El legado de Hastings

Hastings dejó la dirección ejecutiva en 2023, pero seguía vinculado a la compañía como presidente. Ahora, su salida marca el final total de su etapa en Netflix.

"Mi verdadera contribución no fue una sola decisión", ha señalado, "sino construir una cultura y una empresa que pudiera perdurar".

Bajo su liderazgo, Netflix pasó de ser un servicio de alquiler de DVD a liderar la revolución del streaming a nivel global.

Un cambio que redefinió por completo cómo se consume entretenimiento.

Nueva etapa en plena competencia

Su salida se produce en un momento de máxima competencia en el sector, con gigantes del entretenimiento y la tecnología peleando por el mismo mercado. Netflix, sin embargo, insiste en que se encuentra en una "posición sólida" para afrontar este nuevo escenario.

Con Ted Sarandos y Greg Peters al frente, la compañía encara una etapa marcada por la diversificación de contenidos, la publicidad y la exploración de nuevas áreas como la inteligencia artificial.

Un gigante que cambia… sin frenar

El contraste es evidente. Por un lado, cifras récord que consolidan su dominio global. Por otro, el adiós del hombre que estuvo detrás de todo.

Netflix crece. Netflix cambia.

Y lo hace, precisamente, en el momento en el que su fundador decide cerrar definitivamente el capítulo que él mismo empezó hace casi tres décadas.