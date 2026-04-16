Entra en vigor el alto el fuego entre Israel y Líbano… tras horas de bombardeos y ataques de última hora

Un hombre contempla cómo ha quedad una vivienda tras un bombardeo en Teherán (Irán).

El alto el fuego ya es oficial, pero llega con el eco de las explosiones todavía resonando.

La tregua de diez días entre Israel y Líbano, anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha entrado en vigor este jueves a las 17:00 hora de Washington (21:00 GMT), poniendo, al menos sobre el papel, una pausa a seis semanas de enfrentamientos.

Lo hace, sin embargo, tras una jornada en la que la violencia se intensificó hasta el último minuto.

Bombardeos hasta el último instante

Apenas unos minutos antes de que comenzara el alto el fuego, las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaban que seguían atacando posiciones de Hizbulá en territorio libanés. En las últimas 24 horas, aseguraban, habían golpeado más de 380 objetivos del grupo chií.

Una cifra que refleja la intensidad de los combates incluso en el tramo final, cuando la tregua ya estaba acordada. Sobre el terreno, el impacto fue inmediato: al menos tres personas murieron y 21 resultaron heridas en el sur del Líbano, según la agencia oficial del país.

Respuesta desde el norte de Israel

La actividad no fue unilateral. Hizbulá también lanzó varios ataques contra el norte de Israel en las horas previas a la entrada en vigor del alto el fuego, activando las alarmas en varias zonas y provocando impactos directos.

Los servicios de emergencia israelíes confirmaron al menos tres heridos, dos de ellos en estado grave. Un intercambio de golpes que evidencia hasta qué punto la tregua ha llegado en el límite.

Una pausa frágil en medio de la guerra

El acuerdo, anunciado por Trump tras mantener lo que calificó como "excelentes" conversaciones con los líderes de ambos países, contempla diez días de alto el fuego con el objetivo de abrir una ventana hacia la paz.

Pero el contexto es extremadamente delicado.

La escalada entre Israel y Líbano amenazaba con romper el frágil equilibrio alcanzado en la región tras la tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que sigue vigente -por ahora- hasta el 22 de abril.

Más de 2.000 muertos en seis semanas

Las cifras reflejan la magnitud del conflicto. En apenas seis semanas, los ataques israelíes en Líbano han dejado ya más de 2.100 muertos, entre ellos al menos 172 niños, y más de 7.000 heridos.

Un balance que explica la urgencia de un alto el fuego… pero también la dificultad de sostenerlo.

La gran pregunta. La tregua ya ha comenzado. Las armas, al menos oficialmente, deberían callar. Pero tras horas de ataques hasta el último segundo, la pregunta es inevitable.

Si este alto el fuego llega demasiado tarde… o justo a tiempo.