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Entra en vigor el alto el fuego entre Israel y Líbano… tras horas de bombardeos y ataques de última hora
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Entra en vigor el alto el fuego entre Israel y Líbano… tras horas de bombardeos y ataques de última hora

La tregua impulsada por Donald Trump arranca marcada por la violencia final en ambos lados de la frontera.

Israel Molina Gómez
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Un hombre contempla cómo ha quedad una vivienda tras un bombardeo en Teherán (Irán).Getty Images

El alto el fuego ya es oficial, pero llega con el eco de las explosiones todavía resonando.

La tregua de diez días entre Israel y Líbano, anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha entrado en vigor este jueves a las 17:00 hora de Washington (21:00 GMT), poniendo, al menos sobre el papel, una pausa a seis semanas de enfrentamientos.

Lo hace, sin embargo, tras una jornada en la que la violencia se intensificó hasta el último minuto.

Bombardeos hasta el último instante

Apenas unos minutos antes de que comenzara el alto el fuego, las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaban que seguían atacando posiciones de Hizbulá en territorio libanés. En las últimas 24 horas, aseguraban, habían golpeado más de 380 objetivos del grupo chií.

Una cifra que refleja la intensidad de los combates incluso en el tramo final, cuando la tregua ya estaba acordada. Sobre el terreno, el impacto fue inmediato: al menos tres personas murieron y 21 resultaron heridas en el sur del Líbano, según la agencia oficial del país.

Respuesta desde el norte de Israel

La actividad no fue unilateral. Hizbulá también lanzó varios ataques contra el norte de Israel en las horas previas a la entrada en vigor del alto el fuego, activando las alarmas en varias zonas y provocando impactos directos.

Los servicios de emergencia israelíes confirmaron al menos tres heridos, dos de ellos en estado grave. Un intercambio de golpes que evidencia hasta qué punto la tregua ha llegado en el límite.

Una pausa frágil en medio de la guerra

El acuerdo, anunciado por Trump tras mantener lo que calificó como "excelentes" conversaciones con los líderes de ambos países, contempla diez días de alto el fuego con el objetivo de abrir una ventana hacia la paz.

Pero el contexto es extremadamente delicado.

La escalada entre Israel y Líbano amenazaba con romper el frágil equilibrio alcanzado en la región tras la tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que sigue vigente -por ahora- hasta el 22 de abril.

Más de 2.000 muertos en seis semanas

Las cifras reflejan la magnitud del conflicto. En apenas seis semanas, los ataques israelíes en Líbano han dejado ya más de 2.100 muertos, entre ellos al menos 172 niños, y más de 7.000 heridos.

Un balance que explica la urgencia de un alto el fuego… pero también la dificultad de sostenerlo.

La gran pregunta. La tregua ya ha comenzado. Las armas, al menos oficialmente, deberían callar. Pero tras horas de ataques hasta el último segundo, la pregunta es inevitable.

Si este alto el fuego llega demasiado tarde… o justo a tiempo.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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