Ian Bremmer, politólogo y experto en geopolítica: "Trump fracasará. El nivel de incompetencia política y la negativa a escuchar a los expertos lo aseguran"

Para los amantes del infinito mundo de la politología, el nombre de Ian Bremmer es totémico. Este pensador, escritor y empresario estadounidense de 56 años es uno de los grandes referentes internacionales del sector.

Bremmer es conocido por muchos trabajos pero cada año vuelve al primer plano por su trabajo Top Risks, un estudio del que es coautor y donde pronostica 10 riesgos geopolíticos fundamentales para el año siguiente.

Entre los riesgos inmediatos y futuros, Ian Bremmer se muestra convencido de que "Trump fracasará" en su apuesta por reorganizar el orden global. Y lo vaticina porque "el nivel de incompetencia en las políticas y la falta de disposición para recurrir a expertos garantiza que fracasará".

"Ahora mismo, Trump es bastante impopular en muchas cuestiones", prosigue el politólogo y da por segura su derrota en las elecciones de medio mandato del próximo mes de noviembre. Una derrota que condicionará su futuro, añade en una charla en el canal de entrevistas de YouTube The Diary Of A CEO.

"Va a perder de forma contundente en las elecciones y eso le hará parecer un presidente débil. Y los republicanos pensarán en su futuro sin aferrarse a este hombre de 80 años". Y todo ello "sin que se hayan resuelto los problemas de los estadounidenses".

Consciente de que se trata de algo más que una potencial derrota electoral, Bremmer lamenta que, tras el mandato de Trump "seguirá habiendo demanda de una revolución política en EEUU". Sin solución de continuidad, el politólogo deja en el aire una pregunta retórica, si el nuevo líder que haya de llegar a la Casa Blanca "se va a enfocar en sí mismo o en el país".

El analista político pone de ejemplo de esa 'revolución' pendiente a Zohran Mamdani, "un alcalde socialista en la ciudad de Nueva York, que es como la capital del capitalismo global y las finanzas en el mundo".

"¿Qué nos dice eso? Que todavía hay una demanda por algo muy diferente. Y no sabemos si vendrá por la derecha o por la izquierda, pero sabemos que está creciendo el nivel de incertidumbre", admite al respecto. Pero no es un problema exclusivo de EEUU, "sino del orden global".

"Porque si los estadounidenses ya no están dispuestos a actuar como líderes globales, pero nadie más es capaz de ocupar ese lugar, lo que hay es una ausencia de liderazgo global donde los poderosos hacen las reglas que les son útiles. A eso es a lo que nos dirigimos", concluye Ian Bremmer al respecto.