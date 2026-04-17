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Se da un paseo por el centro de Madrid y expone lo que ve: a muchos les da pena
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Se da un paseo por el centro de Madrid y expone lo que ve: a muchos les da pena

Su reflexión sobre cómo están cambiando las ciudades se hace viral y reabre el debate: "Parece un parque temático".

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Imagen de la Plaza de Callao, en Madrid.Getty Images

A veces basta con caminar unos minutos para darse cuenta de algo que llevaba tiempo pasando. Pero que quizá nadie estaba diciendo tan claro.

Eso es lo que le ha ocurrido a un creador de contenido que, tras pasear por el centro de Madrid, ha terminado lanzando una reflexión que se ha hecho viral en redes sociales y que ha abierto un debate incómodo: ¿se están convirtiendo las ciudades en copias unas de otras?

"Todo es lo mismo, estés donde estés"

El vídeo, publicado en TikTok por la cuenta @gonzalo_sans, arranca con una escena aparentemente cotidiana. Un paseo por el centro. Tiendas, locales, gente.

Pero pronto cambia el tono.

"Pasteles de nata portugueses… pero igual que los tienes en Lisboa, en Nueva York, en Bruselas, en París", explica mientras va señalando escaparates. A su alrededor, franquicias, cadenas internacionales y negocios que podrían estar en cualquier ciudad del mundo.

El mensaje es directo. Da igual dónde estés. Todo empieza a parecerse.

De lo local a lo global (y sin matices)

A medida que avanza, la crítica se vuelve más explícita. KFC, salones de juego, negocios repetidos una y otra vez. Espacios que, según denuncia, diluyen la identidad propia de la ciudad.

"Todas nuestras ciudades van camino de ser absolutamente lo mismo", afirma.

Una sensación que no es nueva, pero que en su relato aparece con un punto de frustración añadido: la normalización. "Y lo peor es que nos da igual".

Madrid como símbolo… y como advertencia

Aunque el vídeo se centra en Madrid, la reflexión va más allá. La capital funciona aquí como ejemplo de algo más amplio: un modelo de ciudad cada vez más orientado al turismo y al consumo rápido.

"Parece un parque temático… pero es que lo es", asegura.

Un espacio pensado -según su visión- para atraer visitantes, generar ingresos y alimentar indicadores económicos, aunque eso suponga perder parte de lo que hacía única a la ciudad.

Un debate incómodo

El creador también apunta a algo que, según él, complica aún más la conversación: la reacción social.

"Si te quejas de esto, eres un peligro para la democracia", ironiza.

Una frase que ha resonado especialmente en redes, donde muchos usuarios han apoyado su reflexión mientras otros la han criticado por simplificar una realidad compleja.

La sensación que queda

Más allá del tono o de las formas, el vídeo conecta con una sensación compartida por muchos: la de caminar por una ciudad y sentir que podría ser cualquier otra.

Que los comercios cambian. Que los idiomas se mezclan.

Que lo propio se diluye. "Prefiero tener un país que sienta como mío a vivir en un parque temático", concluye. Y ahí es donde el vídeo deja de ser solo un paseo.

Y se convierte en una pregunta.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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