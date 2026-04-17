Se da un paseo por el centro de Madrid y expone lo que ve: a muchos les da pena

Imagen de la Plaza de Callao, en Madrid.

A veces basta con caminar unos minutos para darse cuenta de algo que llevaba tiempo pasando. Pero que quizá nadie estaba diciendo tan claro.

Eso es lo que le ha ocurrido a un creador de contenido que, tras pasear por el centro de Madrid, ha terminado lanzando una reflexión que se ha hecho viral en redes sociales y que ha abierto un debate incómodo: ¿se están convirtiendo las ciudades en copias unas de otras?

"Todo es lo mismo, estés donde estés"

El vídeo, publicado en TikTok por la cuenta @gonzalo_sans, arranca con una escena aparentemente cotidiana. Un paseo por el centro. Tiendas, locales, gente.

Pero pronto cambia el tono.

"Pasteles de nata portugueses… pero igual que los tienes en Lisboa, en Nueva York, en Bruselas, en París", explica mientras va señalando escaparates. A su alrededor, franquicias, cadenas internacionales y negocios que podrían estar en cualquier ciudad del mundo.

El mensaje es directo. Da igual dónde estés. Todo empieza a parecerse.

De lo local a lo global (y sin matices)

A medida que avanza, la crítica se vuelve más explícita. KFC, salones de juego, negocios repetidos una y otra vez. Espacios que, según denuncia, diluyen la identidad propia de la ciudad.

"Todas nuestras ciudades van camino de ser absolutamente lo mismo", afirma.

Una sensación que no es nueva, pero que en su relato aparece con un punto de frustración añadido: la normalización. "Y lo peor es que nos da igual".

Madrid como símbolo… y como advertencia

Aunque el vídeo se centra en Madrid, la reflexión va más allá. La capital funciona aquí como ejemplo de algo más amplio: un modelo de ciudad cada vez más orientado al turismo y al consumo rápido.

"Parece un parque temático… pero es que lo es", asegura.

Un espacio pensado -según su visión- para atraer visitantes, generar ingresos y alimentar indicadores económicos, aunque eso suponga perder parte de lo que hacía única a la ciudad.

Un debate incómodo

El creador también apunta a algo que, según él, complica aún más la conversación: la reacción social.

"Si te quejas de esto, eres un peligro para la democracia", ironiza.

Una frase que ha resonado especialmente en redes, donde muchos usuarios han apoyado su reflexión mientras otros la han criticado por simplificar una realidad compleja.

La sensación que queda

Más allá del tono o de las formas, el vídeo conecta con una sensación compartida por muchos: la de caminar por una ciudad y sentir que podría ser cualquier otra.

Que los comercios cambian. Que los idiomas se mezclan.

Que lo propio se diluye. "Prefiero tener un país que sienta como mío a vivir en un parque temático", concluye. Y ahí es donde el vídeo deja de ser solo un paseo.

Y se convierte en una pregunta.