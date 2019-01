El cabreo de Ana Rosa en 'El programa de AR' tras lo que se vio en pantalla: "¿Por qué tengo que ver esto?"

Ana Rosa Quintana ha compartido su estupor en El Programa de AR (Telecinco) tras ver unas imágenes de GH Dúo en la tertulia del corazón, casi al final del programa, en la que repasan temas de televisión y de papel couché.

Joaquín Prat ha dado paso a unas imágenes en las que se puede ver a Sofía Suescun y a Alejandro Albalá —concursantes de GH— haciendo edredoning en el programa. Una pareja que entró separada al concurso presentado por Jorge Javier Vázquez y que ahora parece que han acercado posturas. Nunca mejor dicho.

Unas instantáneas bastantes explícitas.

El programa de AR Dos concursantes de 'GH Dúo' encamados.

Después del visionado de la tórrida escena, Ana Rosa se ha cabreado y ha lanzado este mensaje: "Y yo me pregunto, Ángels, directora del programa, ¿y yo por qué tengo que ver esto?".

"Porque se ha inaugurado la temporada del edredoning", ha respondido en tono de humor Prat.

"Es que de verdad, no tengo por qué, a mí me avisáis y me voy", ha añadido la presentadora.