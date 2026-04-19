Holly, estadounidense afincada en España desde los 19 años: "Los españoles idealizan demasiado Estados Unidos, el concepto del instituto americano no es para tanto"

Hay quienes dicen que las personas siempre quieren lo que no tienen. Esta filosofía explica a la perfección ese eterno inconformismo que nos lleva a pensar que el césped del vecino siempre es más verde.

Mientras miles de extranjeros sueñan con hacer las maletas para mudarse a España y disfrutar de nuestra ansiada calidad de vida, muchos españoles siguen romantizando profundamente la sociedad estadounidense.

Para arrojar un poco de luz (y de realidad) sobre este tema, Holly, una joven norteamericana que llegó a nuestro país con 19 años y que lleva ya más de cuatro afincada aquí, ha utilizado su cuenta de TikTok para lanzar una interesante y sincera reflexión sobre este fenómeno.

El espejismo de 'High School Musical'

Si hay algo que ha calado hondo en el imaginario colectivo español son las famosas superproducciones de Hollywood para adolescentes. Películas como High School Musical o Camp Rock nos han vendido una realidad totalmente distorsionada (y muy edulcorada) de lo que es estudiar al otro lado del charco. Y Holly ha querido pinchar esa burbuja.

“El concepto del instituto académico: Me parece superexagerada la imagen que mucha gente tiene del instituto solo porque lo ves en series, en películas, y parece como otro mundo”, detalla la creadora de contenido.

Aunque reconoce que hay ciertos clichés que sí se cumplen a rajatabla, la realidad del día a día es muchísimo más mundana y aburrida “Obviamente, experimentas cosas típicas de allí, como los partidos de fútbol americano y el prom. Los españoles idealizan demasiado Estados Unidos; el concepto del instituto americano no es para tanto”, sostiene.

El debate en redes: la eterna insatisfacción

Como era de esperar, su reflexión ha abierto un intenso debate en la caja de comentarios de la red social, demostrando que la fascinación por la cultura estadounidense sigue muy viva entre nosotros. “Es posible, pero permíteme decirte que tu país es maravilloso. Amo el jazz, la música de raíces norteamericanas, vuestra cultura pop y música, los paisajes y la variedad geográfica; ojalá vivir en EEUU”, afirma uno de ellos.

Otro seguidor, sin embargo, aportaba una visión mucho más madura y neutral, recordando que la felicidad depende puramente de los ojos del que mira: “El césped siempre es más verde en casa del vecino; simplemente son estilos de vida diferentes; a algunos les gustará más uno que otro según su personalidad, crianza o realidad en general, ya que muchos factores influyen, tanto de opinión como de entorno; ni siquiera dos personas que hayan vivido el mismo tiempo en cada uno de los dos lugares tendrán la misma opinión”, concluye.