Jorge Javier Vázquez, presentador de Sálvame en Telecinco, ha contado en su blog de la revista Lecturas el incidente que sufrió con una camarera de Tenerife después de que se negara a hacerse una foto con ella.

"Llego a las nueve de la mañana al aeropuerto de Tenerife, diviso a dos compañeros en una cafetería y voy hacia ellos dispuesto a tomarme un café que me despierte. Me intercepta una trabajadora del lugar y me pide una fotografía: 'Es muy temprano, mira qué hora es', y se la niego con una sonrisa y mucha educación", empieza contando.

Jorge Javier Vázquez asegura que, tras esas palabras, la camarera le llamó antipático y que él se quedó "noqueado" ante la reacción. Finalmente, cuenta, acertó a responder: "Perdona, ¿crees que después de veinte años de carrera me puedes decir que soy antipático porque me niego a hacerme una fotografía?".

"Sí –me contesta con soberbia y cierto desprecio– Pero no te preocupes, pasa por aquí que te invito a un cortado", dice que le replicó la trabajadora. Ante la situación, asegura el presentador, se le quedó tan mal cuerpo que tuvo que irse del local.

"Me han pasado cosas desagradables a lo largo de toda mi carrera pero que la trabajadora de un lugar al que acudo a hacer gasto me trate de manera tan humillante, jamás", denuncia.