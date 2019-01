La pregunta del millón llegó cuando había transcurrido más de la mitad de la entrevista.

David Broncano quiso conocer el estado de las cuentas de Anna Castillo, que antes de responder se interesó en saber si esa pregunta se la hacía a todos invitados de La Resistencia (Movistar +).

Resuelta la duda ("sí, a todo el mundo"), llegó la confesión de Castillo. "Me siento un poco ridícula porque no sé si tengo mucho o poco", le dijo la actriz de Viaje al cuarto de una madre, la película por la que opta al Goya por tercera vez.

"Dilo y ya valoramos", le propuso Broncano, al que a Castillo le aclaró que este tema lo abordaba constantemente con sus amigos. "No es una cosa que yo te esté contando a ti, es que yo lo hablo con mis colegas. ¿Cuánto hay que tener? ¿Cuánto crees que yo podría tener?", retó al presentador.

"Viendo mi currículo, ¿cuánto crees que estaría bien tener? Y si está entre 10.000 arriba y 10.000 abajo, lo digo", continuó Castillo, que antes de que Broncano se aventurase a dar una cifra le aclaró: "Yo para mí tengo mazo de pasta, pero no sé si es que soy muy joven o que yo soy muy impresionable".

Con esta aclaración y los trabajos más recientes de Castillo en mente, Broncano se lanzó a dar una cifra —"150.000 euros—, y acertó. "Qué hijo de puta, lo has hecho muy bien", dijo Castillo

La actriz quedó sorprendida con el buen ojo del presentador, que según él la pilló por sorpresa. "Te he hecho una cobra de mano. No has visto venir que iba a acertar", le espetó.

Y no, no lo vio la intérprete, a la que Broncano felicitó por su situación económica desahogada. "Gracias", le respondió, para terminar zanjando el tema con una aclaración: "Tengo dos gatos y me consumen muchísimo".

El cartel de Estoy vivo

El dinero no fue el único tema que se abordó en la entrevista de Castillo en La Resistencia. Antes habían estado repasando los últimos trabajos de la actriz y uno de los que hablaron fue la serie Estoy vivo de TVE.

Para ello pusieron sobre la mesa el cartel de la producción, en el que aparece junto a los otros dos protagonistas: Javier Gutiérrez y Alejo Sauras. "En ese cartel no me gusto nada porque estoy realmente cabezona", le confesó.

TVE Javier Gutiérrez, Alejo Sauras y Anna Castillo, en 'Estoy Vivo' (TVE).

"Es verdad que te han puesto buena almaina", aseguró Broncano para dar pie a más bromas sobre el cartel. "Siempre he sido un poco cabezona, no te lo voy a negar, pero eso no está bien. No está bonito", se quejó Castillo.

"Además estoy como bizca... Es un cuadrito", aseguró. "Sí que te han puesto un buen almendrón", se ensañó Broncano. "¿Pero será perspectiva o crees que ha sido algún diseñador a mala idea que le ha dado a filtro-inflar de Photoshop?", preguntó Broncano, al que Castillo respondió con otra pregunta: "¿Me habrán licuado el cuerpo?".