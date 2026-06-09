León XIV hace caso a Nogueras e inicia en catalán su primera homilía en Barcelona

El papa León XIV ha pronunciado sus primeras palabras tras su llegada a Barcelona en lengua catalana, en la homilía pronunciada en la Catedral.

"Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'Hora Sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres" (queridos hermanos y hermanas, con gran alegría comienzo mi visita rezando la Hora Sexta en esta catedral con todos vosotros)", ha afirmado el papa en la Catedral, antes de seguir con la homilía en castellano.

Tras ello, el pontífice ha pedido a los barceloneses y a los catalanes que sean "constructores de unidad" en la homilía que ha pronunciado alternando el español y catalán, tras el rezo de la hora sexta en la Catedral de Santa Cruz y Santa Eulalia.

El pontífice estadounidense, que ha comenzado su homilía en catalán, ha señalado que Barcelona es llamada 'Cap i Casal de Catalunya' (cabeza y capital). Lo que da a esta comunidad, a todos vosotros, barceloneses y catalanes, una vocación y una responsabilidad especial de convertiros, con la ayuda de Dios, en constructores de unidad", ha señalado.

Y ha continuado pidiéndoles que, "en un mundo desgarrado por guerras y divisiones, en una sociedad cada vez más fragmentada e individualista" sean "mártires, es decir, testigos y profetas de unidad, de acogida, de concordia y de paz, incluso a costa de sacrificios y renuncias".

"Que María, Madre de la Iglesia y Madre de la unidad, nos ayude a ser fieles a este compromiso y a esta misión", ha rogado el papa.

En toda su homilía, el pontífice se ha referido a la necesidad de unidad también en el seno de la Iglesia catalana. "Os invito a renovar, concordes, el propósito de caminar juntos, todos, fieles y Pastores, tras las huellas de Cristo, hacia la plenitud de la vida", ha dicho.

Y ha invitado a los fieles a difundir, en todos los ámbitos de su vida, "un clima de familia, en el que se vive juntos, conscientes de la filiación y de la llamada común, solidarios, abiertos, capaces de misericordia, de sacrificio, de atención recíproca, de perdón".

El papa ha alabado la labor de todos aquellos, que "más allá de toda la polarización", "se han entregado y se entregan para construir armonía y comunión".

"Trabajar juntos no es una elección de estilo, sino una necesidad fisiológica, fundada en la gracia concedida a cada uno según la medida del don de Cristo y a la que correspondemos poniendo en juego los carismas recibidos en el respeto de los ministerios confiados", ha agregado.

Y ha advertido también de la importancia "de no permitir que nada destruya la unidad en la que Dios nos ha constituido y hacia cuya plenitud nos conduce día tras día".