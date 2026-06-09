España activa el sueño de su segunda estrella: al Mundial femenino con una plácida goleada en Islandia

El baño a Inglaterra lo dejó todo hecho al 99%. Faltaba rematar el trabajo y no cabía otro escenario realista que la victoria. La selección española femenina de fútbol ya está en el Mundial de Brasil 2027. El sueño de la segunda estrella comienza de manera oficial este martes 9 de junio, en una tarde-noche en la que España disfrutó, goleó y se paseó en Islandia con un rotundo 1-6.

La mayor muestra de respeto a un rival eminentemente inferior en calidad, físico y juego es salir con la máxima exigencia. Las de Sonia Bermúdez, lejos de dormirse en los laureles de su exhibición del viernes ante Inglaterra, establecieron pronto lo que había de pasar en suelo islandés. Un par de acciones prologaron el tempranero gol de Vicky López, sin oposición ni en la defensa ni en la portera locales.

Lo que vino después fue un monólogo de posesión española, trufado de ocasiones ante una Islandia que llevó al extremo aquello del 'bloque bajo'. Un autobús de toda la vida con la esperanza-milagro de robar un balón y salir en velocidad. Las pocas veces que las nórdicas salían de su campo, resultaba fácil para España recuperar y correr, aprovechando huecos por las bandas, recurso habitual tanto en carrera como en parado para intentar ensanchar el juego. Con todo, el segundo gol se hacía esperar.

De tanto ir el cántaro a la fuente, llegó, en el 36'. La fe de Ona Batlle y la bisoñez de la zaga islandesa se conjugaron para dejar en ventaja en el área a la lateral catalana, que le regaló el 0-2 a Edna Imade, a lo suyo en la tarea actual de sumar goles con España.

Sin necesidad de forzar, con la sensación de meter una marcha más casi por defecto, la actual campeona del mundo sentenció (si es que había alguna duda aún) con el 0-3 justo antes del descanso. Otra vez Batlle, con una autopista por su banda derecha, se metió en el área y su regalo fue esta vez para Salma Paralluelo, que únicamente tuvo que meter el pie con cierta habilidad para hacer su gol.

Sonia Bermúdez dio minutos de confianza a Aitana Bonmatí y a Claudia Pina tras el descanso, pero fue Vicky López la que se llevó los focos. En el 49' firmó su particular doblete con un derechazo inapelable desde la media luna ajustado palo derecho de Rúnarsdóttir, que bastante tuvo con verlo de cerca.

Islandia le echó casta y mitad por su animo, mitad por el lógico relax español hubo premio para alegría del público casero. No fue en una primera contra, sí a la segunda, en un lento repliegue que aprovechó la veloz y recién entrada al campo Boama.

Claudia Pina, fiel a su cita con el gol con España, devolvió a Islandia a la realidad en el 67', con un potente disparo que culminó el buen centro raso de Eva Navarro por la derecha. Faltaba el remate de la triple Balón de Oro. Aitana Bonmatí no solo sumo minutos y sensaciones para acabar bien la temporada tras su grave lesión, también hizo su 'golito', tras un desafortunado saque de la portera.

Sin tiempo ni necesidad para nada más, el trabajo está hecho. Hubo algo de celebración en el campo, pero sobre todo asunción de que España ya está donde tenía que estar. Por delante vendrán retos más cercanos, pero ya nadie dejará de mirar al verano de 2027. Brasil espera a la actual campeona del mundo del 24 de junio al (ojalá) 25 de julio.