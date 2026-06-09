Óscar Puente, enfadado tras el Consejo de Ministros por "una pregunta de bastante mal gusto"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha expresado este martes públicamente su malestar por una de las preguntas que ha recibido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Una cuestión que tenía que ver con la seguridad de la vía del ferrocarril en España, a punto de cumplirse seis meses del trágico accidente en Adamuz (Córdoba) que dejó 46 fallecidos.

El reportero ha preguntado al ministro por la bendición que el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, ha realizado al tren de Iryo en el que iban a subirse para viajar a Barcelona y continuar con la agenda de la visita del papa León XIV en España. "Aparta, señor, de sus recorridos todo peligro, imprudencia o accidente, protege a los viajeros en cada trayecto y haz que lleguen felizmente a su destino, que quienes suban a este tren experimenten siempre tu cercanía", ha dicho el religioso.

A Puente, sin embargo, no le ha gustado nada que se relacionara esta bendición con el asunto de si "hay peligro en los trenes", como ha señalado el periodista. "Esta pregunta me parece de bastante mal gusto. Primero, porque dudo que los obispos ejerzan el papel de brujos y exorcicen un tren antes de subirse a un tren. Es una afirmación que no creo que se corresponda con la realidad", ha empezado diciendo Puente, visiblemente molesto.

Y ha seguido: "Más allá de lo que piensen los obispos, el tren en España es un medio de transporte de los más seguros del mundo. Tiene el mismo nivel de seguridad que el tren en Alemania, en Francia o cualquier país desarrollado. Las posibilidades de que haya un accidente con resultado de muerte en un viaje en tren son limitadísimas. Eso no quiere decir que no se puedan producir, como ocurrió en Adamuz o en Angrois en el año 2013. Por cierto, no recuerdo si después de aquel incidente hubo algún exorcismo sobre la red ferroviaria española. Es más, yo recuerdo que tanto el Gobierno que estaba en el poder como el ámbito periodístico se esforzaban por no dañar la imagen del ferrocarril español con informaciones públicas que tienen poco rigor", ha continuado.

Por último, Puente se ha mostrado convencido de quien se sube hoy a un tren en España, "se sube sabiendo que es un medio muy seguro". "Más que viajar un coche. Y creo que nadie cuando se sube el coche piensa que se va a matar", ha finalizado.