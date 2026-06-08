Bruselas cambia las normas: España recibe a 100.000 turistas rusos, varios países protestan y la UE endurece las normas de los visados

El turismo ruso, en el punto de mira, sobre todo en España, a causa de la guerra de Ucraina.

La guerra de Ucrania ha abierto una nueva batalla dentro de la Unión Europea. Mientras algunos países reclaman endurecer drásticamente las restricciones contra los ciudadanos rusos, otros continúan concediendo decenas de miles de visados turísticos cada año. En el centro de la polémica aparece España, convertida en uno de los principales destinos europeos para viajeros procedentes de Rusia.

Un grupo de once países europeos ha pedido formalmente a Bruselas que modifique las normas comunitarias sobre visados Schengen para dificultar aún más la entrada de ciudadanos rusos en Europa.

La iniciativa llega después de conocerse que los consulados europeos concedieron más de 618.000 visados a ciudadanos rusos en 2025, un aumento cercano al 14% respecto al año anterior.

La mayor parte de esos permisos fueron visados turísticos.

La carta que ha encendido el debate en Bruselas



La ofensiva diplomática está liderada por Suecia, Polonia, Finlandia, Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania, Países Bajos y República Checa, junto con Noruega e Islandia.

En una carta dirigida a Kaja Kallas y al comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, los firmantes consideran "profundamente preocupante" que miles de ciudadanos rusos continúen disfrutando de vacaciones en Europa mientras la guerra sigue causando víctimas en Ucrania.

La carta reclama una reforma urgente del Código de Visados Schengen para evitar diferencias entre países y endurecer los controles de seguridad.

España, entre los países que más visados conceden



España se encuentra entre los Estados miembros más señalados por los países que impulsan las restricciones. Los datos de la Comisión Europea sitúan a España como el tercer país de la UE que más visados Schengen concede a ciudadanos rusos, solo por detrás de Francia e Italia.

Durante 2024, los consulados españoles emitieron más de 111.000 visados de corta duración para ciudadanos rusos. En 2025 las cifras se mantuvieron en niveles similares, superando ampliamente los 100.000 permisos.

Según los datos de Migraciones, la mayoría corresponden a viajes turísticos, desplazamientos de negocios, visitas familiares y estancias temporales.

La edad media de los solicitantes ronda los 37 años y aproximadamente el 60% son mujeres.

Los países bálticos quieren un endurecimiento mucho mayor



Los gobiernos más cercanos geográficamente a Rusia consideran insuficientes las medidas adoptadas hasta ahora por la Unión Europea. El ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, resumió la posición de estos países diciendo que "mientras los ucranianos mueren, los rusos no deberían estar de vacaciones en las playas europeas", en una carta publicada en parte por Euobserver.

Los firmantes exigen además crear mecanismos comunes que permitan identificar a ciudadanos rusos con vínculos actuales o pasados con las Fuerzas Armadas rusas y bloquear completamente su acceso al espacio Schengen.

También critican que un ciudadano pueda obtener un visado en un país aunque haya sido rechazado previamente por otro.

Francia, Italia y España mantienen una posición más flexible



No todos los países europeos comparten esa visión. Aunque la Unión Europea suspendió en 2022 el acuerdo de facilitación de visados con Rusia y endureció significativamente los requisitos de entrada, varios Estados continúan defendiendo una aplicación más flexible de las normas.

Francia expidió más de 150.000 visados a ciudadanos rusos durante el último año. Italia superó los 160.000 y España se mantuvo como tercer emisor comunitario.

En estos países existe además un importante interés económico. Antes de la guerra, Rusia era un mercado turístico especialmente atractivo por su elevado gasto medio. En España, por ejemplo, los turistas rusos gastaban más de 1.500 euros por viaje antes de la pandemia y la invasión de Ucrania.

Seguridad frente a apertura



La discusión en Bruselas va mucho más allá del turismo. Los países partidarios de endurecer las restricciones argumentan que Rusia mantiene una estrategia de ataques híbridos, espionaje e intentos de desestabilización dentro de Europa, por lo que consideran necesario limitar aún más los desplazamientos.

Otros gobiernos y diplomáticos europeos sostienen la posición contraria. Defienden que impedir de forma generalizada la entrada de ciudadanos rusos sería contraproducente y reforzaría la narrativa del Kremlin de que Europa es hostil hacia toda la población rusa.

Entre quienes han defendido públicamente esta postura se encuentra Yulia Navalnaya, viuda del opositor ruso Alexéi Navalni, quien ya advirtió de que castigar indiscriminadamente a todos los ciudadanos rusos sería un error político.

Bruselas estudia cambios



Los ministros del Interior de la Unión Europea ya han comenzado a debatir la propuesta. Por ahora no existe una decisión definitiva, pero la presión de varios gobiernos para endurecer el acceso de los ciudadanos rusos al espacio Schengen es cada vez mayor.

Si prospera la iniciativa, España, Francia e Italia podrían verse obligadas a aplicar controles más estrictos y reducir significativamente el número de visados concedidos.

Una medida que tendría consecuencias diplomáticas, políticas y económicas, especialmente para destinos turísticos que siguen viendo en el visitante ruso uno de los mercados de mayor gasto dentro del turismo internacional.