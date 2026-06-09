Mañueco revalida el poder con Vox y asume la "prioridad nacional" en Castilla y León: "La dignidad humana no depende del lugar de nacimiento", replica el PSOE

El reelegido presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante su investidura en las Cortes castellanoleonesas.

Alfonso Fernández Mañueco seguirá al frente de Castilla y León tras lograr este martes la confianza de las Cortes gracias al respaldo de Vox. El dirigente popular ha sido investido presidente por 47 votos a favor (33 votos del PP y 14 de Vox) frente a 35 en contra y abre así su tercer mandato consecutivo al frente de la comunidad, después de gobernar con Ciudadanos, posteriormente con Vox y en solitario desde la ruptura de la coalición con los ultras en 2024.

La sesión de investidura ha estado marcada por una cuestión que ha monopolizado gran parte del debate: la incorporación al acuerdo de gobierno del principio de "prioridad nacional", una de las principales reivindicaciones de Vox en materia migratoria.

Mañueco defendió ese planteamiento durante su intervención y reclamó evitar "demagogias interesadas" al abordar una cuestión que, según afirmó, es "fácil de entender". El presidente autonómico sostuvo que los recursos públicos deben asignarse teniendo en cuenta el "arraigo real y verificable" de los beneficiarios y criticó la política migratoria del Gobierno central.

Vox vuelve al Gobierno autonómico

La investidura certifica el regreso de Vox al Ejecutivo castellano y leonés apenas dos años después de abandonar la coalición. La nueva alianza permitirá a los de Carlos Pollán ocupar la Vicepresidencia de la Junta y asumir competencias relevantes en áreas como familia, agricultura y ganadería, cultura y desregulación administrativa.

Pollán celebró el acuerdo entre ambas formaciones y reivindicó la "prioridad nacional" como una herramienta para evitar que, según sus palabras, "los españoles sean extranjeros en su propia patria".

Además, volvió a rechazar la acogida de menores extranjeros no acompañados y defendió algunas de las posiciones más controvertidas de Vox en materia migratoria.

El debate sobre la inmigración centra la investidura

Uno de los momentos más destacados de la jornada llegó cuando Mañueco destacó que Castilla y León ha ganado más de 47.000 habitantes durante la pasada legislatura gracias, principalmente, al aumento de la inmigración.

Sin embargo, al mismo tiempo criticó las políticas migratorias impulsadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, a las que acusó de moverse entre "la improvisación, el oportunismo y la imposición". Esa aparente contradicción fue aprovechada por la oposición socialista.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, reprochó al presidente autonómico haber asumido las tesis de Vox y le recordó que los inmigrantes han contribuido precisamente a frenar la pérdida de población de la comunidad. "Tendrá que decidir si son parte del problema o de la solución", le espetó desde la tribuna.

"Ha tragado el programa de Vox"

Martínez acusó a Mañueco de actuar con "sumisión" ante su socio de gobierno y aseguró que el acuerdo no responde a las necesidades de Castilla y León, sino a una estrategia diseñada desde Madrid.

Según el líder socialista, el presidente popular ha terminado aceptando postulados que antes rechazaba. "La dignidad humana no depende del lugar de nacimiento", afirmó durante uno de los momentos más aplaudidos por su grupo parlamentario.

También criticó que el Ejecutivo autonómico ponga el foco sobre la inmigración mientras problemas estructurales como la despoblación, el envejecimiento o la pérdida de oportunidades económicas continúan afectando a amplias zonas de la comunidad.

La sesión estuvo cargada de reproches mutuos. Mañueco cargó duramente contra el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar, al que responsabilizó de la "imagen oscura" que, a su juicio, proyecta actualmente la política española.

Con este acuerdo, el PP prolonga una hegemonía prácticamente ininterrumpida en Castilla y León desde 1987 y abre una nueva etapa de gobierno compartido con Vox, una alianza que vuelve a situar a la comunidad como uno de los principales laboratorios políticos de la colaboración entre ambas formaciones en España.