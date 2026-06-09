"Nido apocalíptico": así están anidando las aves de Ucrania en los cables de fibra óptica de los drones

Los ataques con drones son habituales en la guerra entre Rusia y Ucrania. Hace tan solo unos días, Ucrania atacó con 250 drones Moscú, San Petersburgo y varias regiones. Tan solo unas horas antes, Rusia había bombardeado empresas del complejo industrial militar de Kiev, también con drones.

Es indudable la destrucción que causan estas armas. De hecho, los ataques resultan tan devastadores que hasta las especies del entorno tienen que adaptarse como pueden para sobrevivir.

Es lo que ha ocurrido con algunas aves ucranianas en la región del Donbás. Los pájaros están creando nidos aprovechando los cables de fibra óptica de los drones. Lo ha compartido en su cuenta de X la activista Olena Tregub, cofundadora de la Comisión Independiente Anticorrupción de Defensa de Ucrania:

"Nido de pájaro apocalíptico", ha señalado en su publicación. "Una bomba planeadora rusa derriba un árbol en Donbás. De las ramas destrozadas rueda un pequeño nido de pájaro", añade. La fotografía está atribuida a Oleg Malchenko.

Para conseguir hacer el nido, los pájaros habían trenzado hierba con hebras de cable de fibra óptica. Uno de los motivos por el que las aves han utilizado este material es porque les sirve para protegerse del frío. Los cables de los drones tienen un buen aislamiento térmico y ayudan a que los huevos estén a salvo de las inclemencias del tiempo.

Impacto de los drones en la naturaleza

Los restos de los drones están causando problemas ecológicos en los bosques y campos. Los desechos provocan contaminación por plásticos y fugas de metales pesados. También son una amenaza para la fauna.

Y el peligro no sólo se encuentra en los cables de fibra óptica, en los que se pueden enredar aves y mamíferos. Las baterías de litio y los restos químicos filtran sustancias nocivas en los hábitats locales, según el Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente (CEOBS).

A esto hay que sumar la contaminación acústica. El zumbido de los motores y el ruido de las explosiones termina por crear un estrés en la fauna migratoria y local.

Organizaciones como el CEOBS están trabajando en vigilar las zonas boscosas y de campo para evaluar el daño causado y preparar la futura restauración de los ecosistemas.