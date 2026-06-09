Cuatro días con todo pagado: Finlandia busca ocho comensales por evento para descubrir su cocina y la plaza se solicita por internet

Finlandia busca potenciar el prestigio a nivel internacional de su gastronomía. Para ello, el país nórdico ha anunciado que va a organizar dos eventos (con ocho comensales cada uno) que consistirán en viajar con los gastos pagados para descubrir la cocina finlandesa.

Desde Visit Finland (la junta de turismo oficial de Finlandia) han explicado que han recopilado platos y sabores típicos del país que, con la ayuda de reconocidos chefs, han servido para conformar "menús de degustación oficiales". Los mismos se servirán en cenas exclusivas en las que reinará un ambiente íntimo.

En la iniciativa van a participar dos regiones: Laponia (en el norte de Finlandia) y la costa y el archipiélago del suroeste del país. La plaza se solicita por internet a través de la página web regional correspondiente de Visit Finland. En la petición se puede incluir a un acompañante.

Tal y como recoge el medio de comunicación alemán FOCUS, directora sénior de Marketing Internacional de Business Finland, Heli Jiménez, ha enviado un mensaje a los potenciales comensales asegurando que "Finlandia es su oportunidad de descubrir el último gran secreto de las culturas culinarias del mundo".

"Las cocinas italianas, chinas o incluso otras cocinas nórdicas llevan tiempo siendo objeto de atención a nivel mundial; la cocina finlandesa, en cambio, sigue siendo en gran medida desconocida", ha añadido Heli Jiménez.

Los ocho participantes que sean seleccionados en cada uno de los eventos podrán disfrutar de un viaje de cuatro días visitas totalmente gratuito en el que están programados visitas a restaurantes y una cena de clausura.

Visit Finland ha detallado que, durante la experiencia, más allá de poder empaparse de las tradiciones gastronómicas finlandesas, los afortunados que sean elegidos para realizar este viaje con todos los gastos pagados también podrán disfrutar de la naturaleza del país nórdico y de la cultura regional.