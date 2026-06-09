EEUU tenía los WhatsApp clave para investigar a Zapatero en 2021, con Biden, pero no los envió hasta 2026, con Trump

Todo el mundo ha leído en algún sitio eso de "nuestro pana Zapatero, detrás", también aquí; una expresión que casi por sí misma ha servido para investigar al expresidente del Gobierno por liderar una supuesta "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuyo objetivo era la "obtención de beneficios económicos" mediante el tráfico de influencias "en favor de terceros, principalmente Plus Ultra". Ese mensaje, el de nuestro colega Zapatero, lo envió Rodolo Reyes, presidente de la aerolínea, a otro de sus directivos el 4 de julio de 2020. ¿Y cómo llegó ese mensaje a España, primero a la UDEF y luego al juez que investiga al exmandatario, José Luis Calama?

Hace cinco años, en 2021, agentes del Homeland Security Investigations (HSI), una agencia dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, retuvo en el aeropuerto de Miami, en Florida, al venezolano Rodolfo Reyes, a quien ya se investigaba por supuesto blanqueo de capitales y evasión de sanciones impuestas por EEUU. Durante la retención, el HSI clonó el teléfono del empresario venezolano, donde localizaron todos esos mensajes sobre Plus Ultra y José Luis Rodríguez Zapatero.

Pese a capturar el contenido del dispositivo telefónico de Reyes en 2021 (durante la Administración de Joe Biden), no ha sido hasta el pasado mes de marzo (durante la segunda Administración de Donald Trump que el HSI decidió enviar el contenido a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF). Este martes, el juez Calama ha resuelto una de las grandes dudas que surgió tras el informe de la UDEF que culminó en la investigación a Zapatero, la fecha en la que se produjo la colaboración entre las autoridades estadounidenses y las españolas: el 18 de marzo de 2026, apenas un mes antes de que la UDEF enviara al magistrado el informe en el que imputaba a Zapatero el liderazgo de la supuesta trama con alcance internacional.

El hecho de que el informe de la UDEF se enviase menos de un mes después de haber recibido el contenido del teléfono de Rodolfo Reyes tiene su lógica, pues la práctica totalidad de la llamada "vía Zapatero" para lograr el rescate de Plus Ultra se basa en los mensajes que el empresario intercambió durante esos años. La pregunta es... ¿Por qué ese dispositivo se envió cinco años después de estar en posesión del HSI, sobre todo cuando, como reconoce el juez Calama, contiene "información relevante sobre una investigación transnacional" iniciada incluso antes, en 2018?

Aunque la investigación a Zapatero se basa también en otros asuntos que ya estaban en el radar de la UDEF, como los pagos de las consultorías de uno de sus amigos íntimos, Julio Martínez Martínez, los mensajes de WhatsApp han sido claves tanto para la citación del expresidente como para los registros. De ahí que ahora el juez Calama haya pedido ayuda a Estados Unidos para poder usar los chats como pruebas válidas en un proceso penal. "Dicho material ha sido utilizado hasta la fecha como elemento de investigación, si bien, dada su relevancia para el esclarecimiento de los hechos investigados, resulta necesario determinar las condiciones de su eventual incorporación al proceso para poder ser utilizado, en su caso, en el plenario, como medio de prueba con plenos efectos procesales", recoge el magistrado en un auto enviado a EEUU el pasado 5 de junio.

Calama recuerda en el escrito que "la información facilitada por autoridades policiales extranjeras, en cuanto tal, puede servir como fuente de investigación, pero su eficacia como medio de prueba en el proceso penal requiere su adecuada incorporación a las actuaciones". De ahí que "resulte procedente recabar a las autoridades de Estados Unidos, a través de los mecanismos formales de cooperación internacional, autorización expresa para la utilización en el proceso penal español como medio de prueba [...] el contenido de la extracción telefónica del dispositivo móvil" de Reyes.

Lo que busca el juez es evitar que los mensajes incorporados a la investigación puedan, en última instancia, declararse nulos, por lo que se perdería el mayor foco de pruebas contra Zapatero, aunque ninguno de los mensajes encontrados fuera enviado por o para él. Hace unos días, en una entrevista con El HuffPost, el juez Baltasar Garzón ya advertía de que era habitual que en las colaboraciones con Estados Unidos no existiera "el control judicial especial". "Hay precedentes, incluso en investigaciones de crímenes de terrorismo yihadista, donde investigaciones que vinieron desde Estados Unidos no fueron tenidas en cuenta por la falta de garantías", avisaba.