822 kilómetros de redes contra drones: Ucrania cubre sus carreteras del frente con mallas de pesca recicladas para frenar al arma más letal de la guerra

822 kilómetros de redes para frenar los drones enemigos. La nueva estrategia de Ucrania para blindar su territorio esta vez no tiene tanto que ver con complejos sistemas tecnológicos interconectados. Esta vez las redes son eso mismo, de pescar o de trabajos agrícolas, para más señas.

"Una logística fiable cerca del frente sigue siendo una prioridad constante. Estamos trabajando sistemáticamente para proteger las rutas clave", ha querido detallar el Ministerio de Defensa ucraniano tras la instalación del sábado.

El sistema es bastante rudimentario, pero a juicio de los expertos, eficaz. Numerosas y altas estructuras de madera o metal sirven de bases para las mallas que las rodean y completan una estructura de 'túnel' a ambos lados de la carretera o camino. Así, durante 822 kilómetros.

Las mallas son reutilizadas de usos del sector primario, como redes de pesca o de recolecciones agrícolas. Y buena parte de ellas proceden de aliados occidentales, que las han donado a Ucrania, como detalla Business Insider.

El departamento de Defensa ha explicado que este tipo de estructura defensiva es especialmente efectiva para interrumpir el vuelo de pequeños drones al conseguir atrapar sus hélices. Aunque los modelos más avanzados pueden sobrevolar estos mallados, sí suponen una primera cortina defensiva a coste muy económico contra la que hoy es la principal causa de muerte en la guerra entre Rusia y Ucrania.

A nadie escapa que estos materiales de defensa son fácilmente atacables, por lo que tanto los ataques de los drones como los impactos de algunos de ellos pueden provocar brechas por las que se cuelen las siguientes aeronaves no tripuladas.

Pero la instalación de mallas viene de lejos en esta misma guerra. En los compases iniciales las dos partes se sirvieron de ellas para proteger a sus blindados y tanques, pero pronto comenzaron a utilizarlas para cubrir posiciones fijas. Esto fue especialmente a partir de 2023, con el desarrollo de los drones de fibra óptica, inmunes a las interferencias, capaces de adentrarse en el campo de batalla.

La estrategia de mallas en las carreteras contra potenciales drones ya la aplicó Rusia en 2025 en algunos puntos previamente conquistados, como en autopistas de la región invadida de Donetsk.