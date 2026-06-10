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Irán lanza una amenaza directa a EE.UU tras los bombardeos de Trump: "No dejaremos ningún ataque sin respuesta"
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Irán lanza una amenaza directa a EE.UU tras los bombardeos de Trump: "No dejaremos ningún ataque sin respuesta"

Teherán promete responder a cualquier nueva agresión estadounidense después de los ataques ordenados por Washington en represalia por el derribo de un helicóptero militar en el estrecho de Ormuz.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Una persona sostiene una pancarta con la bandera de EEUU y una imagen del nuevo Líder Supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, el 9 de abril de 2026 en Teherán.
Una persona sostiene una pancarta con la bandera de EEUU y una imagen del nuevo Líder Supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, el 9 de abril de 2026 en Teherán.Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

La tensión entre Estados Unidos e Irán sigue creciendo a gran velocidad. Apenas unas horas después de que Washington lanzara nuevos bombardeos sobre territorio iraní, Teherán respondió con una advertencia que deja poco margen para la interpretación.

"Nuestras poderosas Fuerzas Armadas no dejarán ningún ataque ni amenaza sin respuesta".

Con esas palabras, publicadas en la red social X, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, reaccionó a los ataques ordenados por Estados Unidos durante la tarde del martes.

La declaración supone el mensaje más contundente lanzado hasta ahora por la República Islámica desde que Donald Trump autorizó la nueva ofensiva militar.

La represalia de Washington

Los bombardeos estadounidenses llegaron como respuesta al derribo de un helicóptero Apache del Ejército de Estados Unidos ocurrido el lunes cerca del estrecho de OrmuzLa aeronave cayó en las proximidades de la costa de Omán después de ser alcanzada supuestamente por fuerzas iraníes, aunque los dos militares que viajaban a bordo pudieron ser rescatados con vida.

Tras el incidente, Trump advirtió públicamente que habría consecuencias. Horas después, el Comando Central estadounidense (Centcom) confirmó el inicio de una serie de ataques contra objetivos iraníes, descritos por Washington como una respuesta "proporcional" a la agresión sufrida.

"Están poniendo a prueba nuestra determinación"

La reacción iraní no tardó en llegar. Araqchí acusó a Estados Unidos de seguir aumentando la presión militar pese a lo que calificó como fracasos sobre el terreno. "Están poniendo a prueba la determinación de Irán pese a sus derrotas en el campo de batalla", afirmó.

El jefe de la diplomacia iraní fue incluso más allá al lanzar una advertencia directa a Washington sobre su presencia en la región. "Dejen nuestra región si quieren estar a salvo", escribió.

Más tensión en un momento crítico

La nueva crisis se produce en medio de un escenario ya extremadamente delicado.

Durante los últimos días, Irán e Israel han intercambiado ataques directos que amenazan con reactivar un conflicto regional de mayores dimensiones. La situación había llevado incluso a Trump a reclamar públicamente el cese inmediato de las hostilidades tanto por parte de Teherán como de su aliado israelí.

Sin embargo, el derribo del helicóptero estadounidense ha alterado por completo el tablero.

La paradoja de las negociaciones

Lo llamativo es que toda esta escalada coincide con un momento en el que la Casa Blanca sigue defendiendo que un acuerdo con Irán es posible. El propio Trump aseguró este martes que todavía cree viable alcanzar un pacto con la República Islámica en "dos o tres días", una nueva fecha que se suma a otras previsiones similares realizadas en las últimas semanas.

Las conversaciones diplomáticas, sin embargo, conviven ahora con amenazas militares, bombardeos y advertencias cruzadas. Por un lado, Washington insiste en mantener abierta la vía negociadora. Por otro, Irán promete responder a cualquier nuevo ataque.

Y entre ambos, Oriente Medio vuelve a acercarse peligrosamente a una escalada que hace apenas unos días parecía evitarse.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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