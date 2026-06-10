Irán lanza una amenaza directa a EE.UU tras los bombardeos de Trump: "No dejaremos ningún ataque sin respuesta"

Una persona sostiene una pancarta con la bandera de EEUU y una imagen del nuevo Líder Supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, el 9 de abril de 2026 en Teherán.

La tensión entre Estados Unidos e Irán sigue creciendo a gran velocidad. Apenas unas horas después de que Washington lanzara nuevos bombardeos sobre territorio iraní, Teherán respondió con una advertencia que deja poco margen para la interpretación.

"Nuestras poderosas Fuerzas Armadas no dejarán ningún ataque ni amenaza sin respuesta".

Con esas palabras, publicadas en la red social X, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, reaccionó a los ataques ordenados por Estados Unidos durante la tarde del martes.

La declaración supone el mensaje más contundente lanzado hasta ahora por la República Islámica desde que Donald Trump autorizó la nueva ofensiva militar.

La represalia de Washington

Los bombardeos estadounidenses llegaron como respuesta al derribo de un helicóptero Apache del Ejército de Estados Unidos ocurrido el lunes cerca del estrecho de Ormuz. La aeronave cayó en las proximidades de la costa de Omán después de ser alcanzada supuestamente por fuerzas iraníes, aunque los dos militares que viajaban a bordo pudieron ser rescatados con vida.

Tras el incidente, Trump advirtió públicamente que habría consecuencias. Horas después, el Comando Central estadounidense (Centcom) confirmó el inicio de una serie de ataques contra objetivos iraníes, descritos por Washington como una respuesta "proporcional" a la agresión sufrida.

"Están poniendo a prueba nuestra determinación"

La reacción iraní no tardó en llegar. Araqchí acusó a Estados Unidos de seguir aumentando la presión militar pese a lo que calificó como fracasos sobre el terreno. "Están poniendo a prueba la determinación de Irán pese a sus derrotas en el campo de batalla", afirmó.

El jefe de la diplomacia iraní fue incluso más allá al lanzar una advertencia directa a Washington sobre su presencia en la región. "Dejen nuestra región si quieren estar a salvo", escribió.

Más tensión en un momento crítico

La nueva crisis se produce en medio de un escenario ya extremadamente delicado.

Durante los últimos días, Irán e Israel han intercambiado ataques directos que amenazan con reactivar un conflicto regional de mayores dimensiones. La situación había llevado incluso a Trump a reclamar públicamente el cese inmediato de las hostilidades tanto por parte de Teherán como de su aliado israelí.

Sin embargo, el derribo del helicóptero estadounidense ha alterado por completo el tablero.

La paradoja de las negociaciones

Lo llamativo es que toda esta escalada coincide con un momento en el que la Casa Blanca sigue defendiendo que un acuerdo con Irán es posible. El propio Trump aseguró este martes que todavía cree viable alcanzar un pacto con la República Islámica en "dos o tres días", una nueva fecha que se suma a otras previsiones similares realizadas en las últimas semanas.

Las conversaciones diplomáticas, sin embargo, conviven ahora con amenazas militares, bombardeos y advertencias cruzadas. Por un lado, Washington insiste en mantener abierta la vía negociadora. Por otro, Irán promete responder a cualquier nuevo ataque.

Y entre ambos, Oriente Medio vuelve a acercarse peligrosamente a una escalada que hace apenas unos días parecía evitarse.