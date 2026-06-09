Estos son los posibles fichajes de Florentino Pérez que más ilusionan, según las búsquedas de Google 

Florentino Pérez quiere ganar la 16º Champions. Es el objetivo que ha repetido en las últimas semanas, en la campaña para repetir como presidente de Real Madrid y ahora que ha revalidado el cargo.

Para ello necesita renovar la plantilla. Después de un año complicado, en el que se han producido peleas muy graves en el vestuario, es el momento de ilusionar de nuevo a la afición con grandes fichajes.

Algunos de los nombres que ya han sonado son muy conocidos en el mundo del fútbol: Vitinha, Julián Álvarez, Joao Neves... el propio Florentino desveló durante la campaña que haría un fichaje por valor de 150 millones de euros. Cualquiera de estos futbolistas podría encajar en el precio.

Estos son los futbolistas que pretende, según los rumores, el Real Madrid. Pero ¿quién de ellos genera mayor expectación en los aficionados? Atendiendo a los datos de búsquedas de Google Trends es posible hacerse una idea aproximada.

El primer gran fichaje: José Mourinho

Una de las promesas de Florentino Pérez en campaña ha sido el regreso de un viejo conocido. The Special One volverá a sentarse en el banquillo del Real Madrid, noticia que ha ilusionado a la afición y que ha despertado un gran interés en el mundo del fútbol.

Estas han sido las búsquedas de 'Mourinho' en Google en España en los últimos tres meses, según Google Trends:

Búsquedas del término 'Mourinho' en Google en los últimos 3 meses google trends

Como puedes ver, el interés por Mourinho en España no era demasiado elevado. Esta temporada ha entrenado al Benfica y no ha generado mucha atención en nuestro país. Sin embargo, a mitad de mayo, cuando empezó a sonar como futuro entrenador del Real Madrid, las búsquedas se dispararon.

Después ha tenido búsquedas de manera recurrente, aunque no tantas como cuando salió el rumor de su regreso. Es de esperar que vuelvan a incrementarse cuando sea presentado de manera oficial.

¿Cuál será la bomba del mercado?

Ahora que Mourinho vuelve a ocupar el banquillo, queda por conocer el plantel con el que el Real Madrid intentará conseguir la 16º. Muchos nombres han sonado estos días, pero no todos han causado el mismo interés, al menos atendiendo a los datos de búsqueda de los usuarios.

Hay dos futbolistas que parecen desear los aficionados: Vitinha y Julián Álvarez. En el caso del portugués, estas son las búsquedas de Google asociadas al Real Madrid en los últimos meses:

Estas han sido las búsquedas del término 'Vitinha Real Madrid' en los últimos 3 meses google trends

Los rumores sobre la llegada de Vitinha empiezan a finales de mayo y crecen de manera acusada el cuatro de junio, tres días antes de las elecciones en el Real Madrid. De los jugadores consultados, es el que más búsquedas acumula junto a Julián Álvarez.

En cuanto al delantero argentino, actualmente futbolista del Atlético de Madrid, las búsquedas que lo asocian al Real Madrid comienzan en las últimas horas:

Estas han sido las búsquedas del término 'Julián Álvarez Real Madrid' en los últimos 3 meses google trends

Los rumores se han intensificado y se percibe en las búsquedas. Aunque a finales de mayo ya había consultas que lo relacionaban con el Real Madrid, es ahora cuando más se están produciendo.

Tampoco hay que ignorar a Olise, el delantero del Bayern de Múnich que puede ser una de las sensaciones de Francia en el Mundial 2026.

Estas han sido las búsquedas del término 'Olise Real Madrid' en los últimos 3 meses google trends

A Olise se le lleva relacionando con el Real Madrid desde hace meses, tal y como muestran las búsquedas. Sin embargo, ha sido a comienzos de junio cuando el nombre ha cobrado importancia. Podría tratarse del famoso fichaje de los 150 millones de euros.

El último nombre es Joao Neves, centrocampista portugués del Paris Saint-Germain. No es el que más expectación ha levantado, pero los datos de búsqueda de Google Trends también resultan destacables:

Estas han sido las búsquedas del término 'Joao Neves Real Madrid' en los últimos 3 meses google trends

Neves ya ha sonado para el Real Madrid este año, antes de que Florentino Pérez diese a conocer el adelanto electoral. A finales de mayo ya hubo un pico de búsquedas importante, aunque ha sido a comienzos de junio cuando más ha interesado.

Esta es la información que arroja Google, ahora bien, el mercado de fichajes siempre es complejo y presenta todo tipo de sorpresas. Nada se puede dar por sentado.