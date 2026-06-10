Toni Nadal cuenta lo que hizo justo después de que su sobrino Rafa ganase su primer Roland Garros

Cuando Rafael Nadal levantó su primer Roland Garros en 2005, muchos imaginaron una noche de celebración, felicidad y euforia. Y así fue, al menos para el joven tenista mallorquín. Lo que pocos sabían es que, mientras Rafa disfrutaba del momento, Toni Nadal estaba haciendo algo muy diferente.

El que fuera entrenador y una de las figuras clave en la carrera del ganador de 22 Grand Slams ha revelado en una entrevista compartida por la cuenta de TikTok @osotrava qué hizo aquella misma noche tras la histórica victoria en París.

La respuesta ha sorprendido a miles de usuarios.

Una nota bajo la puerta

Toni Nadal recordó que, después de una pequeña celebración, regresó a su habitación de hotel mientras Rafa continuaba disfrutando de la noche.

"Rafael se quedó de fiesta. Él al día siguiente se iba a Alemania y yo me puse aquella misma noche a redactar todo lo que mi sobrino no había hecho suficientemente bien en la final", explicó. Su intención era dejarle una nota antes de que abandonara el hotel.

"Le quería pasar la nota por debajo de la puerta de la habitación para que la viera antes de irse a Alemania", relató. Lo más llamativo es que aquella carta no estaba llena de felicitaciones. Todo lo contrario. "Si haces lo mismo, no volverás a ganar"

Toni Nadal reconoce que ya no recuerda todos los errores que anotó aquella noche, pero sí conserva perfectamente una de las frases que escribió. "Hoy hemos tenido mucha suerte porque creo que tu rival jugó mejor que tú, pero tú has sido capaz de derrotarle", recordó.

Y a continuación llegó el mensaje que resume buena parte de la filosofía que acompañó a Rafa Nadal durante toda su carrera. "Si el año que viene sigues haciendo lo mismo, tranquilo que no vas a repetir el título".

Lejos de recrearse en la victoria recién conseguida, Toni quiso trasladarle la idea de que ganar una vez no garantizaba absolutamente nada.

La comparación con otros campeones

Para reforzar el mensaje, el entrenador recurrió a varios nombres ilustres del tenis español. Le recordó que jugadores como Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero o Albert Costa también habían conquistado Roland Garros y que, pese al enorme mérito de conseguirlo, no lograron repetir el título.

Después le planteó la pregunta clave. "Hay otra lista: Björn Borg, Gustavo Kuerten o Mats Wilander, que sí consiguieron repetir. Vas a decidir tú en qué lista quieres estar".

Según explicó, la intención era que Rafa entendiera que el verdadero desafío comenzaba precisamente después de haber alcanzado la cima.

Una conversación que nunca existió

Lo curioso es que aquella nota nunca dio pie a una conversación posterior entre ambos. "Creo que no la comentamos nunca", reconoció Toni Nadal. Rafa se marchó a Alemania para disputar el siguiente torneo y él regresó a Mallorca. La vida continuó con normalidad. "No somos muy dados a hacer grandes comentarios", explicó.

Quizá esa sea una de las claves de una relación deportiva que terminó convirtiéndose en una de las más exitosas de la historia del tenis. Mientras muchos entrenadores habrían dedicado la noche a celebrar el mayor triunfo de su pupilo, Toni Nadal ya estaba pensando en cómo evitar que aquella victoria se convirtiera en la única.

La historia demuestra que la nota surtió efecto. Rafa Nadal no solo volvió a ganar Roland Garros. Lo hizo catorce veces más.