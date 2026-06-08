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El implacable discurso de José Sacristán sobre León XIV en el Congreso que a Vox escocerá
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El implacable discurso de José Sacristán sobre León XIV en el Congreso que a Vox escocerá

El aplauso del plató es atronador.

Juan De Codina
Juan De Codina
José Sacristan en 'La Revuelta'.
José Sacristan en 'La Revuelta'.La 1

El actor José Sacristán ha arrancado como invitado de La Revuelta con todo. Tal ha sido su contundencia que el propio David Broncano ha llegado a definir su intervención como “el discurso de investidura”, por el potente mensaje que ha lanzado sobre el papa León XIV, la inmigración, Vox y Donald Trump, conceptos que ha vinculado de forma directa.

"Debo decir una cosa, yo no soy creyente y, además, si hay algún colectivo que no me cae particularmente bien, son los curas. Pero debo decir que, oyendo el otro día a León XIV, no solamente le felicito, lo celebro", ha defendido el actor tras su entrada al plató.

Además, le ha agradecido "su punto de vista y sus pronunciamientos a propósito de ciertos temas como son el de la inmigración". El discurso del papa León XIV en el Congreso le ha parecido brillante, tanto en el fondo como en la forma, y cree que deja claro "el cinismo" de los diputados de Vox: "Es verdaderamente entrepitoso porque antes de la prioridad nacional está la prioridad moral".

"Siempre adoran al Señor, pero desprecian al prójimo"

"Siempre adoran al Señor, pero desprecian profundamente al prójimo y no hay una contradicción mayor", ha sentenciado el actor, que ha insistido en varias ocasiones en lo mucho que le ha gustado el discurso del papa. "Una oratoria brillantísima, un manejo del idioma formidable en todos los sentidos", ha descrito.

También ha tenido palabras para Antonio Banderas, cuya intervención le gustó: "Un discurso maravilloso desde su punto de vista de creyente, lógicamente". Sobre si le han invitado a él, ha respondido que no y que, además, no le ofende en absoluto.

"Celebro su actitud frente a este gorila"

El discurso sobre la inmigración y contra Donald Trump le parece muy necesario, y más "con la que está cayendo": "Me parece formidable cualquiera que le plante cara a ese energúmeno. Por otra parte, con la que está cayendo con el Netanyahu este, Trump está haciendo el ridículo más espantoso, mandando a una periodista a hacer puñetas. ¿Cómo es posible que el pueblo americano haya elegido a esto como presidente?".

"Por eso, celebro una vez más la actitud de León XIV frente a este gorila", ha rematado. La Revuelta ha colocado de inmediato un rótulo irónico: "Cuando José sepa que al papa los discursos se los escribe Dios...".

Juan De Codina
Juan De Codina
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Redactor de Virales de El HuffPost. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en el Diario AS como redactor en la sección de fútbol y narrando partidos nacionales e internacionales en la web. Deporte, cine y superhéroes son sus grandes amores.

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