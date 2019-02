7 de febrero de 2007. La noticia saltaba rápidamente a todos los medios: muere Erika Ortiz Rocasolano, hermana de la entonces princesa de Asturias, a los 31 años. De aquel triste y duro suceso en la vida de la reina Letizia se cumplen ahora 12 años y la hija de la fallecida, Carla Vigo, ha querido recordarla rindiéndole un bonito homenaje en su Instagram (@reinadelentejuelas).

La joven de 18 años ha escrito en stories un mensaje hablándole a su madre de tú a tú. "A veces pienso qué te hicieron", comienza preguntándose. "Yo sé que no eras tú y que si hubiese sido por ti no hubiese cambiado nada", continúa la joven, que entonces tenía seis años.

"El hecho es que cambió y yo pienso en ti todos los días. Y, aunque a veces llore, pienso en ti de una forma alegre. Pienso en nuestros viajes, en nuestros momentos juntas, etc. Fue breve sí, pero también fue intenso y vaya si fue intenso. Nos pasaron más cosas en seis años que a alguien en toda una vida. Hoy es un día triste para mí y te juro que sé que no te gusta verme triste y no lo estaría pero a veces pasa, los humanos somos así. Te quiero".