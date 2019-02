La tremenda bronca de Alsina que ha dejado sin palabras a Torra en pleno directo: "El 80% quiere la autodeterminación"

El president de la Generalitat, Quim Torra, y el periodista, Carlos Alsina, han mantenido una bronca discusión, durante una entrevista este miércoles en los micrófonos de Onda Cero.

Lo cierto es que el periodista ha empezado fuerte con Torra, a quien le ha preguntado de primeras si toma alguna decisión sin preguntar al expresident huido, Carles Puigdemont: "Yo tomo muchas decisiones sin consultar a Puigdemont. Yo intento aconsejarme por mucha gente y él es uno más. Él es el líder político de mi formación. La decisión sobre la enmienda a la totalidad de los Presupuestos la tomamos conjuntamente", ha expresado Torra.

En este contexto, el president ha sacado a relucir un tema, la autodeterminación, que ha subido la temperatura de la entrevista varios grados: "Yo quiero que Pedro Sánchez aborde lo que quieren el 80% de los catalanes, que es la autodeterminación", ha apuntado Torra.

En ese momento, Alsina ha saltado como un resorte para preguntar a Torra si ese 80% lo había sacado de la encuesta del periódico independentista Ara, tras lo que ha invitado al president a recordar qué se preguntaba en esa encuesta.

Tras un incómodo silencio, Torra ha intentado evitar responder, momento en el que Alsina ha insistido:

"¿Pero qué preguntaba la encuesta de Ara? Porque en la pregunta puede estar la trampa. ¿Está usted de acuerdo con un referéndum acordado por el derecho a la autodeterminación? Eso decía... ¿qué es un referéndum acordado?", ha cuestionado el periodista.

"Un referéndum acordado es como el de Escocia... ¿Nosotros no somos una nación?", ha preguntado entonces Torra.

"Usted sabe que no", ha respondido tajante Alsina, ante la contrariedad de Torra: "Pero si en la Constitución no cabe el derecho de autodeterminación de Cataluña, a lo mejor el problema lo tiene la Constitución", ha opinado entonces el president.

"Pues promueva una reforma de la Constitución", ha replicado Alsina.

"Pero no tengo esa mayoría", ha afirmado entonces Torra, a lo que Alsina le ha pedido que promueva esa mayoría.

Entonces, se ha producido otro de los momentos más polémica de la charla: "¿Está usted de acuerdo con un referéndum previo acuerdo de reforma de la Constitución, es decir, después de que el pueblo español decida?", ha preguntado Alsina.

La respuesta de Torra ha dado lugar a un nuevo encontronazo:

- Torra. A ver, yo estoy sometido a lo que diga el Parlamento de Cataluña.

- Alsina. ¿Pero cuántas veces aparecen la autodeterminación en el Estatut de Cataluña...?

- Torra. Claro, pero si me va a los textos legales...

- Alsina (indignado). ¿A dónde quiere que me vaya? ¿A una encuesta de Ara, que es un diario independentista?

-Torra (silencio). Pero hay muchos independentistas que quieren que las cosas se voten, como hizo Escocia, o Quebec... ¿Por qué debo resignarme?

- Alsina. No tiene que resignarse, reforme la Constitución.

- Torra. Pero somos una minoría...

- Alsina. La reforma constitucional es la única que no es ilegal. Porque lo que no me ha mencionado es una encuesta de El Periódico, que dice que el 43 % de los catalanes están a favor de la independencia...

- Torra. El desencuentro viene porque el Gobierno no nos ha planteado nada. Nosotros dijimos que íbamos a por la autodeterminación y ellos me dijeron que no lo iban a aceptar. Nosotros fuimos con esta propuesta y no sabemos qué propuesta tiene el Gobierno.

- Alsina. Pero en Pedralbes le entregaron los 21 puntos... ¿Sánchez qué hizo?

- Torra. Se los quedó y dijo que los estudiaría. Nosotros estamos preocupados por el auge del fascismo y también se lo propusimos al presidente.

- Alsina. ¿Pero Sánchez no le dijo que esos puntos eran inadmisibles?