Este jueves ha sido uno de los días más esperados por los famosos para estar más activos que nunca en las redes sociales. Todos han aprovechado San Valentín para airear su amor a los cuatro vientos, pero algunos se han pasado de cariñosos y han atravesado la barrera del empalago.

No han faltado dedicatorias ni fotos en pareja. Instagram se ha convertido en un gran álbum del 14 de febrero. Y tenemos las pruebas.

Estos son los 5 (+1) famosos más empalagosos de San Valentín 2019:

44.3k Likes, 359 Comments - Paz Padilla (@paz_padilla) on Instagram: "Me volvería a casar contigo una y otra vez, reviviría ese día eternamente. Te Amo #sanvalentin"

2,693 Likes, 46 Comments - Belen Rueda (@bybelenrueda) on Instagram: "Feliz día de los enamorados. La vida no para de sorprenderte, y te regala momentos maravillosos con..."

741.6k Likes, 9,049 Comments - Barack Obama (@barackobama) on Instagram: "Happy Valentine's Day to the extraordinarily smart, beautiful, funny, one and only @MichelleObama...."