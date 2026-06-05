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Un experto en viajes elige el destino perfecto por menos de 1.000 euros: bueno, bonito y barato
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Un experto en viajes elige el destino perfecto por menos de 1.000 euros: bueno, bonito y barato

Un creador de contenido especializado en gastronomía y viajes sorprende al recomendar este país europeo.

Israel Molina Gómez
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Monument to Copernico in Torun. Poland
Un monumento de Copérnico en Torun (Polonia), su ciudad natal.Siqui Sánchez

Encontrar un destino que reúna las tres "B" -bueno, bonito y barato- parece cada vez más complicado. Los precios de los vuelos se han disparado en muchos casos, los alojamientos han encarecido las escapadas y algunas de las ciudades más populares de Europa viven ya problemas de saturación turística.

Por eso ha llamado la atención la recomendación realizada en TikTok por uno de los responsables de la cuenta @restaurantekabanyal, que respondió a una pregunta tan sencilla como habitual entre quienes planean una escapada.

"Tengo 1.000 euros, ¿dónde me voy?", le plantean en el vídeo. Y su respuesta fue inmediata.

Un país que considera una apuesta segura

"Con garantía de éxito, en pareja, bueno, bonito, barato y no más de 1.000 euros", responde antes de elegir un destino muy concreto. "Viajar barato pero bien, a día de hoy me iría a Polonia", asegura.

Lejos de mencionar únicamente los lugares más conocidos, recomienda incluso explorar algunas ciudades que todavía no figuran entre los destinos más masificados del continente. Entre ellas destaca especialmente Varsovia y Breslavia.

La ciudad que recomienda visitar antes de que se ponga de moda

El creador de contenido considera que algunas ciudades polacas todavía conservan una ventaja cada vez más difícil de encontrar en Europa. "Un sitio que tengamos que visitar antes de que se masifique y se ponga de moda", comenta al hablar de Breslavia.

La ciudad, situada en el oeste del país, suele aparecer en muchas listas de viajeros habituales por su casco histórico, sus canales y su ambiente universitario, aunque sigue estando lejos de los niveles de turismo que registran otros destinos europeos.

Una experiencia que siempre le ha funcionado

Además de Polonia, menciona también otros lugares que le han dejado buen recuerdo, como la ciudad alemana de Colonia. "Es famosa, pero no va mucha gente y tiene muchísimas curiosidades", explica.

Sin embargo, cuando le preguntan por un destino que realmente recomendaría sin demasiadas dudas, vuelve a señalar Polonia. "Los tres viajes que hemos hecho a Polonia siempre he disfrutado, siempre ha sido un win-win", resume.

El atractivo de las alternativas menos saturadas

La recomendación conecta con una tendencia cada vez más visible entre muchos viajeros europeos. Mientras ciudades como París, Roma, Ámsterdam o Barcelona reciben cifras récord de visitantes, cada vez más personas buscan destinos que permitan disfrutar de la experiencia sin largas colas, grandes aglomeraciones o precios disparados.

Y ahí es donde países como Polonia están ganando protagonismo.

Con vuelos relativamente asequibles desde España, precios generalmente más bajos que en Europa occidental y ciudades que combinan patrimonio, gastronomía y vida cultural, se han convertido para muchos en una de las grandes alternativas para una escapada de fin de semana o unas vacaciones cortas.

Al menos para este viajero, la respuesta está clara: si tuviera 1.000 euros y quisiera minimizar el riesgo de equivocarse, haría la maleta rumbo a Polonia.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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