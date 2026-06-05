Un experto en viajes elige el destino perfecto por menos de 1.000 euros: bueno, bonito y barato

Encontrar un destino que reúna las tres "B" -bueno, bonito y barato- parece cada vez más complicado. Los precios de los vuelos se han disparado en muchos casos, los alojamientos han encarecido las escapadas y algunas de las ciudades más populares de Europa viven ya problemas de saturación turística.

Por eso ha llamado la atención la recomendación realizada en TikTok por uno de los responsables de la cuenta @restaurantekabanyal, que respondió a una pregunta tan sencilla como habitual entre quienes planean una escapada.

"Tengo 1.000 euros, ¿dónde me voy?", le plantean en el vídeo. Y su respuesta fue inmediata.

Un país que considera una apuesta segura

"Con garantía de éxito, en pareja, bueno, bonito, barato y no más de 1.000 euros", responde antes de elegir un destino muy concreto. "Viajar barato pero bien, a día de hoy me iría a Polonia", asegura.

Lejos de mencionar únicamente los lugares más conocidos, recomienda incluso explorar algunas ciudades que todavía no figuran entre los destinos más masificados del continente. Entre ellas destaca especialmente Varsovia y Breslavia.

La ciudad que recomienda visitar antes de que se ponga de moda

El creador de contenido considera que algunas ciudades polacas todavía conservan una ventaja cada vez más difícil de encontrar en Europa. "Un sitio que tengamos que visitar antes de que se masifique y se ponga de moda", comenta al hablar de Breslavia.

La ciudad, situada en el oeste del país, suele aparecer en muchas listas de viajeros habituales por su casco histórico, sus canales y su ambiente universitario, aunque sigue estando lejos de los niveles de turismo que registran otros destinos europeos.

Una experiencia que siempre le ha funcionado

Además de Polonia, menciona también otros lugares que le han dejado buen recuerdo, como la ciudad alemana de Colonia. "Es famosa, pero no va mucha gente y tiene muchísimas curiosidades", explica.

Sin embargo, cuando le preguntan por un destino que realmente recomendaría sin demasiadas dudas, vuelve a señalar Polonia. "Los tres viajes que hemos hecho a Polonia siempre he disfrutado, siempre ha sido un win-win", resume.

El atractivo de las alternativas menos saturadas

La recomendación conecta con una tendencia cada vez más visible entre muchos viajeros europeos. Mientras ciudades como París, Roma, Ámsterdam o Barcelona reciben cifras récord de visitantes, cada vez más personas buscan destinos que permitan disfrutar de la experiencia sin largas colas, grandes aglomeraciones o precios disparados.

Y ahí es donde países como Polonia están ganando protagonismo.

Con vuelos relativamente asequibles desde España, precios generalmente más bajos que en Europa occidental y ciudades que combinan patrimonio, gastronomía y vida cultural, se han convertido para muchos en una de las grandes alternativas para una escapada de fin de semana o unas vacaciones cortas.

Al menos para este viajero, la respuesta está clara: si tuviera 1.000 euros y quisiera minimizar el riesgo de equivocarse, haría la maleta rumbo a Polonia.