Will Smith pudo haber sido protagonista de 'Matrix'

Esta mítica escena de Matrix podría haber sido de otra forma totalmente diferente.

Tan diferente que Neo en un inicio no iba a ser Keanu Reeves sino Will Smith. El actor de El Príncipe de Bel Air ha contado en su canal de YouTube cómo los hermanos Wachowski le propusieron el papel y él lo rechazó porque se encontraba en la cresta de la ola de su carrera. "No estoy orgulloso, pero lo hice", afirma.

Según cuenta, también estuvo a punto de decir que no a Men in black, una de las sagas más famosas de su carrera, por el mismo motivo: ser uno de los actores más cotizados del momento. El dinero fue precisamente lo que hizo que se decidiese a protagonizar Wild, wild, West en lugar de la cinta de los hermanos Wachowski.

En el vídeo detalla que los directores le describieron la mítica escena del salto en 360º, aunque no consiguieron convencerlo. "Si la hubiese grabado la habría jodido. Os he hecho un favor", cuenta a sus seguidores. Smith detalla que también que su decisión tenía un motivo racial: si Neo hubiese sido un actor afroamericano, Morfeo habría sido caucásico y los directores habían pensado en Val Kilmer. "Habría sido la perdición", ya que para el actor los roles que desempeñan Reeves y Laurence Fishbourne son insuperable.