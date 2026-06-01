Enric Juliana señala por qué cree que el caso de Zapatero "no cerrará la legislatura" del actual Gobierno

El periodista Enric Juliana ha hablado junto al periodista Alberto Surio en una conversación en El Diario Vasco de la actual situación política española en el marco de la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero por parte del juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4.

En el auto le considera el supuesto "líder" de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" que tendría el supuesto objetivo de "obtener beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

Ahora, Calama ha acordado que sea el Partido Popular el que dirija las acusaciones particulares del 'caso Plus Ultra', además de Vox, Hazte Oír, el colectivo Manos Limpias, los partidos Ciudadanos e Iustitia Europa, la organización Liberum y Borja Fernández como particular.

Durante semanas ha habido miles—y hay— y miles de reacciones de todo tipo y de muchísimas figuras, sobre todo cuanta más información iba siendo pública.

"El caso Zapatero no cierra legislatura"

En ese sentido, Juliana afirma creer que el caso de Zapatero "no cierra la legislatura": "No creo, los que ganaron la moción de censura hace ocho años tienen la posibilidad de programar un final. Concluimos así. Luego ya vamos a votar. Esta es la posibilidad, la tienen, está en sus manos".

Surio, por su parte, comenta: "Lo que pasa es que yo al PNV lo veo muy nercioso". Juliana responde que "todo el mundo está nervioso porque el PSOE no se mueve. Porque las fuerzas perfiéricas, en ambos casos, en Cataluña y el País Vasco, hay competición. No es una única fuerza".

"No hay un único partido que tiene la voz cantante en nombre de Cataluña. Fíjate, en Cataluña gobierna el Partido Socialista, no hay un único partido que tenga la voz definitiva o la última voz del País Vasco", ha añadido. Por lo tanto, para Juliana esto requiere "si es que requeriría, unos equilibrios".