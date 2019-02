La indignación de una joven tras presenciar una agresión machista en Metro de Madrid

Una joven ha utilizado sus redes sociales para descargar toda su indignación y mostrar su impotencia ante la agresión machista de la que fue testigo el pasado jueves en Metro de Madrid. Su historia, en la que ha apelado a la empresa de transportes y a la Policía Nacional, ha tenido tal repercusión que ha conseguido que una buena parte de la red social comparta con ella su enfado por lo ocurrido.

La usuaria Mar Baena ha contado mediante un largo hilo lo que vio y ha lamentado la escasa atención que recibió por parte de los encargados de seguridad del suburbano madrileño y de los agentes de Policía que la atendieron.

Aquí puedes leer una parte de su relato, pero si quieres verlo entero, puedes hacerlo aquí.

Ahora que ya estoy más calmada, me gustaría contar la agresión machista que vi ayer en @metro_madrid y cómo actuó la seguridad del metro y la @policia. Abro hilo. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

Anoche volvía a casa con mi novio. Estábamos en Ópera, L2, dirección Cuatro Caminos, cuando vi en el andén de enfrente que una pareja discutía. El chico parecía bastante enfadado y hacía aspavientos con las manos, lo que llamo mi atención y me quedé atenta por si iba a más. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

En cuestión de segundos este chico fue a más y le pegó varios empujones a la que sería su pareja. Yo desde el andén de enfrente vi que al lado de ellos se encontraba un seguridad de @metro_madrid por lo que mi reacción fue gritarle indicándole con la mano que fuese hacía ellos. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

El de seguridad estaba hablando con un hombre indicándole alguna dirección por lo que no me hizo el más mínimo caso. Mientras, la pareja seguía discutiendo y en una de las muestras de ira del chico, cogió a la que fuese su pareja del cuello. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

En aquel momento, apareció el tren que le impidió ver el desarrollo de lo que estaba pasando, por lo que la chica y su novio echaron a correr hacia el andén de enfrente. Cuando llegó, ya estaba el agente de seguridad con la pareja, la chica estaba llorando y el agresor ya se había calmado. "Se mostraba seguro de sí mismo y con actitud chulesca", afirma la testigo.

Antes de nada, le pregunto a la chica si se encontraba bien y que no llorase porque nosotros habíamos visto todo. El de seguridad me pide que le explique lo que he visto. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

Le explicamos lo que hemos visto. Mientras, la chica continúa llorando y el agresor solo se reía y me decía "¿Yo le he pegado? Yo no le he hecho nada! Es un juego"

Mi novio pide al de seguridad que llame a la policía. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

El empleado de seguridad dio parte a su superior y solicitó que acudiese la Policía.

Aprovecho para hablar un poco con la chica y le pregunto si quiere denunciar. Le prometí que iba a estar a salvo y que la acompañaríamos a poner la denuncia. Yo era testigo de todo y había una cámara del metro que había grabado todo. Teníamos pruebas!!! — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

La chica no hablaba mucho. Solo decía que no pasaba nada, que él estaba un poco borracho y por eso estaba así pero que no pasa nada. Iban a coger un taxi y se volvían para casa. Yo le pedí que no se fuese con él. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

En todo momento la chica se negaba a querer poner denuncia. Ella no negaba lo ocurrido pero le echaba la culpa de lo ocurrido a que él iba borracho. "No pasa nada de verdad" solo decía. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

La chica continuaba convenciéndole de que se relajase y durante esa pequeña discusión entre ellos acabaron yéndose dirección L5. Mi novio le pidió al de seguridad que se fuese tras ellos. Yo mientras subí a la entrada del metro esperando ver a la Policia para indicarles. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

Allí no había ninguna policía y el de seguridad apareció 3min más tarde diciéndonos que habían desaparecido. ¿Cómo puede desaparecer una pareja que vimos que iban en sentido L5? — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

La pareja preguntó por las cámaras que hubiesen podido grabar la agresión y el trabajador de seguridad le dio los datos, pero les aseguró que no podía hacer nada más y les invitó a acudir a una comisaría de Policía para contar lo que había ocurrido.

Así que fueron en busca de una. "No podía irme a casa. Quería que quedara constancia en algún sitio. Pensaba: ¿y si a esta chica le pasa algo esta noche y nadie ha hecho nada por evitarlo?", se preguntó la joven.

Después de un largo paseo llegamos a la comisaría. Nada más llegar, y sin entrar si quiera al interior de la comisaría, un @policia nos pregunta a qué veníamos. Le dije que quería poner una denuncia de una agresión machista que había visto en el metro. El policía se ríe. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

Me pregunta si tengo los datos del agresor y le digo que no, pero que la cámara del metro había grabado todo. Un compañero suyo me dice que si no tengo datos del agresor no puedo poner denuncia. En ese momento me vuelve la impotencia y vuelvo de nuevo a llorar. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

Éste sale con una libreta mínima (de las que usan los camareros para tomar nota) y un boli, y en la misma puerta me toman notan. Le digo la hora, el sitio, la cámara que grabó todo y mi nombre y nº de telf. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

Me dice que realmente no puede hacer nada, que lo de tomar nota solo es por si la chica viene a denunciar, saber que hay un testigo. No firmo nada, obviamente. Y me voy. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

Los del @metro_madrid no hicieron nada por evitar que ese chico se fuese. Los de la @policia se reían literalmente de mí porque no podía hacer nada. Y yo me volví a casa impotente y sin parar de pensar en qué pasaría esa noche con esa chica que se fue con su agresor. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

Tras la indignación que ha generado esta historia, la cuenta oficial de Metro de Madrid en Twitter ha respondido a la joven agradeciendo que haya contado lo ocurrido y han asegurado que han trasladado el asunto. "Puedes confiar en que trataremos estos datos con toda seriedad", ha afirmado el tuit.

Gracias por contarnos, lo hemos trasladado y puedes confiar en que trataremos estos datos con toda seriedad. — Metro de Madrid (@metro_madrid) 15 de febrero de 2019