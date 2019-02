La espectacular foto de los Pirineos vistos desde el espacio

El astronauta canadiense David Saint-Jacques compartió este fin de semana en su cuenta oficial de Twitter una espectacular imagen de los Pirineos vistos desde la Estación Espacial Internacional (ISS por sus siglas en inglés).

En la imagen se aprecia la cadena montañosa que separa Francia y España. "¡Un clima magnífico en ambos lados de los Pirineos!", escribió el astronauta junto a la foto.

La publicación acumula más de 1.500 me gusta.

Gorgeous weather on both sides of the Pyrenees!

Le temps est magnifique des deux côtés des Pyrénées! #DareToExplore #ExploringEarth #EarthObservation #OsezExplorer #ExplorerLaTerre #ObservationDeLaTerre pic.twitter.com/CimThFFRf7