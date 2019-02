Un actor de 'Harry Potter' le ha hecho una foto especial a Emma Watson y los fans se han vuelto locos

Los actores de la saga de películas de Harry Potter mantienen su amistad desde hace años. Después de siete películas rodadas juntos, no es para menos. Y los reencuentros entre ellos suelen enloquecer a los fans.

Es lo que ha pasado este 17 de febrero, cuando Emma Watson —Hermione en las películas— ha subido una foto en su perfil de Twitter en la que sale especialmente guapa y sonriente. "Los amigos te sacan mejor", ha escrito etiquetando a su compañero de reparto Tom Felton —Draco Malfoy—.

Los fans no han tardado en reaccionar y la publicación lleva ya casi 30.000 retuits y más 257.000 'me gustas'. Y no sólo por su pasado cinematográfico en común: en alguna ocasión la actriz ha revelado que Tom Felton fue su amor platónico durante los primeros rodajes.