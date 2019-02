Diario del juicio del 'procés', día 5: Bassa se desmarca de la línea de ERC

La frase

"No hice absolutamente nada a partir de la suspensión de la ley del referéndum". La ha pronunciado la exconsejera de Trabajo, Dolors Bassa. Ha sido la primera acusada que se desmarca del impulso político de la votación del 1 de octubre de 2017.

La clave

Marchena pisa el acelerador. El presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, no quiere que el juicio se mezcle con las elecciones generales y ha decidido acelerar los tempos del juicio. La jornada de hoy se ha alargado hasta las 21.30 h (hasta ahora finalizaba entre las 18 y las 19 h) y ha anunciado que en marzo también habrá sesiones los lunes. Marchena ha advertido que también podría fijar sesiones para los viernes así como para el próximo lunes.

La polémica

Madrigal yerra el tiro y Zaragoza aprieta a Mundó. La Fiscal Consuelo Madrigal no ha tenido un buen estreno en el juicio. En su primera intervención, la ex Fiscal General del Estado durante la época de Rajoy ha estado poco precisa, insegura y ha incurrido en varios errores en su interrogatorio a Josep Rull. Ha mezclado documentos –como por ejemplo la hoja de ruta de la ANC con la de Junts pel Sí-, ha confundido la sindicatura de cuentas con la sindicatura electoral y ha asegurado que las leyes del referéndum se aprobaron "de madrugada". En verdad sucedió a las 9 de la noche, 30 minutos antes de la hora a la que ha acabado la sesión hoy en el Supremo. Madrigal ya no ha realizado ningún interrogatorio más durante la tarde. A última hora ha entrado en acción el Fiscal Javier Zaragoza, que ha acorralado al exconsejero de Justicia, Carles Mundó, con sus preguntas encaminadas a apuntalar el delito de desobediencia.

El análisis

Bassa marca distancias con el relato independentista. Dolors Bassa (ERC) ha hecho afirmaciones muy relevantes durante la jornada de hoy. En la defensa más técnica que se ha visto hasta la fecha, alejada de la línea de ERC marcada por Junqueras y Romeva, ha evitado marcar perfil político en todo momento. Incluso ha reconocido "admitir y sentir" la "autoridad" del Tribunal Constitucional (TC). Según Bassa, el Govern acató la prohibición de celebrar el referéndum y dejó de actuar una vez se lo ordenó el TC. Contradiciendo también el discurso del Govern durante esos días, ha afirmado que con el referéndum no se quería llegar a la independencia sino que era una herramienta para negociar.





El momento

La exconsejera de Governació, Meritxell Borràs, arranca a llorar al recordar el día que murió su padre.

DIRECTO | Borràs se emociona recordando por qué a ella no le notificaron el 12 de septiembre de 2017 la advertencia del Constitucional.El día que se entregaron las notificaciones falleció su padre y ella no estaba en su Consejería, por lo que no la recibió https://t.co/rDsAHvU0ZZ pic.twitter.com/vIjO11p83I — EL PAÍS (@el_pais) 20 de febrero de 2019

El tuit

"Es tremendo". Al presidente de la Sala, Manuel Marchena, se le escapa su opinión sobre la declaración de Josep Rull.

Ultima hora. A Juez Marchena se le escapa un comentario "es tremendo" a una respuesta de Rull. Dentro video! pic.twitter.com/A1VTVgszWJ — Carles Enric (@carlesenric) 20 de febrero de 2019

El tensiómetro

Los cargos del Govern que declaran en el juicio son ahora menos relevantes y estaban al frente de departamentos que tuvieron menos incidencia en el referéndum. El enfrentamiento entre Josep Rull y la Fiscal Consuelo Madrigal ha mantenido la tensión. Dolors Bassa ha sido la primera en hacer una defensa puramente técnica.

Si hubiera sido portada hubiéramos titulado...

Dolors Bassa, durante la declaración de esta mañana en el Tribunal Supremo.

¿Y mañana qué?

Siguen las declaraciones de los acusados. El primero en declarar a las 10.30 h será el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez.