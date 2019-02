La supuesta relación de David Bustamante y la bailarina Yana Olina sigue generando muchas dudas y controversias. Mientras Paula Echevarría, ex del cántabro, proclama a los cuatro vientos su amor por el futbolista Miguel Torres, el cantante ha decidido mostrar públicamente su afecto a su compañera de Bailando con las estrellas (TVE) en los agradecimientos de su último disco: Héroes en tiempos de guerra.

En su décimo trabajo de estudio, que salió a la venta el pasado 8 de febrero, el cantante incluye varias dedicatorias y una es para la bailarina. "A Yana, capaz de hacerme volver a creer en la bondad, el desinterés, y descubrirme lo que se siente al ser amado", dice el texto que ha reavivado los rumores de relación entre ambos, que resurgieron a finales de año.

La dedicatoria de Bustamante se suma al comentario que Olina dejó recientemente en sus stories de Instagram, cuando un seguidor le preguntó por el tipo de música que más le gusta escuchar. "La de David Bustamante es para mí la mejor, encima con esa voz maravillosa que tiene. ¡Besitos!", respondió la bailarina, que el pasado diciembre actuó en Portugal con la presencia de Bustamante entre el público.

TELECINCO Bustamante, viendo a Yana Olina en Portugal.

El programa de Ana Rosa (Telecinco) pilló al cantante en la grada y las imágenes sirvieron para volver a hablar de una relación que parecía acabada desde finales de verano. En septiembre, después de ser pillado por enésima vez de la mano de la bailarina, Bustamante negó toda clase de relación.

David Bustamante y Yana Olina, de la mano por las calles de Madrid 💑 https://t.co/uUwkZMb8N2 pic.twitter.com/WS57v97DnT — Revista ¡HOLA! (@hola) September 11, 2018

"Es una mujer maravillosa, pero yo no tengo una relación con nadie. Estoy soltero. No tengo novia. A Yana le tengo mucho cariño, pero no hay que poner etiquetas", declaró en Diez Minutos el cantante, al que poco después se le relacionó también con una modelo gallega, aunque de ella no se ha vuelto a saber nada.