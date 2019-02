Juan Magán responde a las acusaciones de plagio por 'Muérdeme', de María de 'OT'

María y su tema Muérdeme se quedaron a las puertas de representar a España en Eurovisión, al quedar segunda en la gala especial de Operación Triunfo del pasado 20 de enero. Aunque la elegida para el certamen europeo es La Venda, de Miki, la de María Villar sigue de actualidad un mes después por el parecido que guarda con Internacional, el próximo lanzamiento del DJ y cantante Juan Magán.

Magán compartió este miércoles en un stories de su cuenta de Instagram un adelanto de este tema y ahí se descubrió el aparecido. En Twitter se desató una oleada de comentarios que le acusaban de plagio y señalaban que la canción guardaba cierta similitud con la de la extriunfita, compuesta por El Sueño de Morfeo.

El autor de éxitos como Ayer la vi respondió a los comentarios con dos vídeos en sus redes sociales, donde dijo que compuso este tema junto a Cee Lo Green y André Truth en el mes de mayo. "No la lancé en 2018 porque tenía muchos lanzamientos, saqué como 14 o 15 singles el año pasado", detalla el cantante, que asegura que desconocía la canción de la madrileña porque no ve la televisión y ni sabía si había sido seleccionada finalmente para Eurovisión.

"Nunca me ha hecho falta plagiar y me va muy bien", añade. "Cualquier cosa que quieran saber los artistas que han hecho la canción pueden contactar conmigo para lo que sea, que si quieren les enseño la canción que compuse en el mes de mayo y, de verdad, que no era mi intención", continúa diciendo. "María, no te conocía de nada, pero me pareces brutal, y te deseo muchísimo éxito", concluye en su vídeo.

Además, el cantante añadió varias imágenes que justifican que tenía este tema desde el mes de septiembre, mucho antes de la gala especial de Operación Triunfo 2018.

Por cierto, yo en Septiembre 2018 ya daba un adelanto ¿Quizá la cagué yo por mostrarla? pic.twitter.com/NPPBGCuHnd — Juan Magán (@JuanMagan) 20 de febrero de 2019

La extriunfita no se ha manifestado al respecto, ni tampoco los integrantes de El Sueño de Morfeo. Sin embargo, los usuarios de Twitter le han dado la vuelta a la historia y han pasado a pensar que el plagio es justo al revés: Muérdeme es una copia de Internacional.

Que Muérdeme es un plagio de una canción de Juan Magán pic.twitter.com/YxS3NkjnSC — It's me, Rochel ☕ (@RochelKumakura) 21 de febrero de 2019

Pues nada, resulta que quienes plagiaron fueron los compositores de Muérdeme... vaya país... — Doctor Ignatius (@Doctor_Ignatius) 21 de febrero de 2019

El problema que tiene Juan Magán es que no resulta creíble, por mucho que sea verdad. Si ayer pretendió decir que los autores de 'Muerdeme' plagiaron una idea suya....por qué no lo denunció hace dos meses cuando salieron los temas? — Javi Tali (@TaliJavi) 21 de febrero de 2019

O sea, que si llegamos a mandar Muerdeme a Eurovisión, Juan Magán ya tenía la demanda por plagio preparada...



¿Será por esto que Universal está haciendo como si la canción no hubiera existido nunca? https://t.co/HwzQXVYb5e — Antonio Campoy (@vivoenlaerapop) 21 de febrero de 2019

El plottwist es maravilloso.



Ojalá hubiese ido muerdeme a Eurovisión y tendríamos el eurodrama que nos merecemos. — ➡ Maik. (@ItsMaikel) 21 de febrero de 2019

No sería plagio porque la canción de Magán no estaba publicada antes que Muérdeme. Que hay inspiración profunda no se puede negar — Josuu (@JoxuSS) 21 de febrero de 2019

A continuación puedes escuchar las dos canciones en el foco de la polémica.