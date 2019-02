Ha sido el momento musical de la noche, el que todo el mundo estaba esperando en la gala de los Oscar. Las actuaciones este año han sido pocas, pero han gozado de un gran protagonismo. Especialmente la de Lady Gaga y Bradley Cooper. Los actores han cantado en el Teatro Dolby Shallow, la canción de Ha nacido una estrella.

Los intérpretes han subido juntos al escenario mientras empezaba a sonar la música de la película que protagonizan y se han situado el uno frente al otro en el piano.

Después, Lady Gaga se ha sentado al piano y Bradley Cooper le ha seguido, para situarse junto a ella. Tanto se han juntado, que todo el mundo ha creído que han estado a punto de darse un beso. Tras la actuación, que ha subido la temperatura de la gala, ha habido un corte publicitario, por lo que sólo hemos podido ver algunos aplausos.

Sin embargo, aquí te mostramos la ovación que no se ha podido ver en pantalla:

Huge applause for BCoop and Gaga as they leave the stage during the commercial break pic.twitter.com/0ZU8NJmuCb