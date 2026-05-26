Llevo varias semanas con la nueva Google FitBit Air y te confirmo que llega con sorpresas por dentro y por fuera

Resumen: Es la pulsera inteligente de la que todo el mundo habla. Google ha decidido avanzar en su apuesta por los accesorios con IA y ha lanzado la nueva FitBit Air. Después de haberla llevado durante varias semanas en la muñeca, tengo claro que todo lo minimalista que tiene por fuera es sólo una fachada. En el buen sentido de la palabra. Sin pantallas, sin notificaciones. La FitBit Air esconde mucho más en la nueva app Google Health. Nos ofrece un entrenador personal inteligente, al que podemos hacerle preguntas, nos monitoriza y da indicaciones sobre nuestra actividad, nuestro sueño o nuestra salud cardiaca. También incluyen clases para hacer ejercicio o mindfulness desde casa. Este coach funciona bajo suscripción, aunque incluye los tres primeros meses gratuitos. Google se suma a la ola de las pulseras inteligentes con una nueva FitBit Air que, por 99, 99 euros, es una opción muy recomendable.

Ventajas

Para mí, su principal punto fuerte está en el hardware y el nuevo Google Health y su coach inteligente.

inteligente. Si hablamos de IA, Gemini ha sido elemento clave para un asesoramiento superior.

Su nueva estética es minimalista, con un peso de 12 gramos y se adapta a todo tipo de uso.

Una batería que dura una semana sin problema y que pasa del 0 al 100% en una hora y media.

Desventajas

La pulsera no te avisa de tu actividad en tiempo real y para ello hay que recurrir siempre a la app del teléfono.

Algunas de las cosas que no se han incluido son el GPS o el barómetro.

Aunque dan tres meses gratuitos con la compra, el Google Health Coach requiere una suscripción a Health Premium, y el rastreo básico se puede notar algo más limitado.

La nueva FitBit Air, con diseño minimalista y en un tamaño muy compacto. Sergio Coto / El HuffPost

Mi reseña de la nueva Google Fitbit Air

Cómo hemos cambiado. Después de haber ido probando suerte con sus relojes inteligentes, como el Pixel Watch 4, el gigante tecnológico ha decidido avanzar en un camino bastante curioso. Se trata de su nueva pulsera inteligente, la Google Fitbit Air. Un accesorio que está en boca de todos y que desde El HuffPost hemos probado durante varias semanas.

Sólo hace falta ir por alguna tienda o abrir la caja para que algo nos llame la atención de primeras, su estética. Google apuesta por un diseño muy minimalista. Poco tiene que ver con la Google Fitbit Charge 6. Sin pantallas, con un cuerpo que parece una simple pulsera y con la potencia de Gemini en su interior.

En mi caso, la he probado en color obsidiana, un tono negro con contrastes blancos, en un material reciclado y con una hebilla de acero inoxidable. Y, sinceramente, parece una pulsera de las que se intercambian las fans de Taylor Swift. Cualquiera que lo vea por la calle, va a dudar mucho de que se trate de una pulsera con tanto poder por dentro. Aunque debo decir que, en mi caso, el material me ha dado un poco de calor en la muñeca cuando la temperatura es alta.

La parte inferior, con los sensores de la nueva Google FitBit Air. Sergio Coto / El HuffPost

Es cierto que me ha acostado acostumbrarme a ella en la muñeca. Aunque debo decir que, estéticamente, sirve para casi todo. Para ir al gimnasio, al trabajo o a cenar. Y su peso, sin la correa, es de 5,2 gramos y con ella puesta sólo crece hasta los 12 gramos.

De hecho, esa es la intención de Google un diseño que se pueda usar de forma natural sin interrumpir nuestra agenda. Y ojo, porque yo creo que ahí van los tiros por el que no le han puesto una pantalla. Evitar distracciones. Tú llevas la pulsera encima y, de vez en cuando, puedes coger el móvil y entrar en Google Health para enterarte de todo.

¿Y qué es Google Health? Pues el engranaje principal creado con el respaldo de Gemini para convertir una pulsera de 12 gramos de peso en un accesorio inteligente. En su interior, es capaz de ofrecernos métricas de sueño, actividad deportiva o de nuestra saluda cardiaca.

Una de las pegas que igual se le puede encontrar es que, al necesitar siempre el teléfono para ver estos registros, cuando queremos hacer un seguimiento en tiempo real de nuestra actividad debemos recurrir al teléfono móvil.

La nueva FitBit Air, una pulsera inteligente con aspecto minimalista. Sergio Coto / El HuffPost

El nuevo hardware de Google nos ofrece un entrenador personal que nos da recomendaciones. En mi caso, me manda mensajes como "tu cuerpo está listo para cerrar bien la semana". Te calcula los pasos y te anima a hacer algo más de ejercicio o te indica que, según lo que has dormido, tu recuperación es excelente.

Una vez te despiertas, lo primero que te ofrece es cómo ha sido la duración y la calidad de nuestro sueño. En mi caso, 7 horas y 54 minutos, que me han servido para obtener una puntuación "buena" de 82 puntos. Además de explicarte cómo ha sido la noche.

Eso aparece en la ventana 'Hoy'. Dentro de la aplicación, cuenta con otras tres secciones: fitness, sueño y salud. Si entramos, por ejemplo, en la de ejercicio. Además de ofrecernos un registro de actividad en calendario y algunas métricas clave, también cuenta con una biblioteca entrenamientos.

Y si tenemos dudas, es el coach que aparece en la aplicación el que nos resuelve cada pregunta. Nos atiende de forma personalizada y busca mejorar nuestro bienestar general. Siempre sin llegar a sustituir a un médico, en el ámbito de la salud.

Una cosa importante de este cambio en la app es que requiere una suscripción a Google Health Premium, para obtener algunas de estas funciones que se pueden usar durante tres meses de forma gratuita.

Imágenes de recurso de la app Google Health. GOOGLE

Y más allá de su potente hardware, hace falta hablar de batería y protección. Su autonomía aguanta la semana de duración sin problema y, si nos quedamos sin batería, es capaz de cargarse del 0 al 100% en una hora y media. Algo que es una alegría. En el caso de su protección, es resistente al agua hasta 50 metros.

Aunque no incluye GPS ni barómetro y se deja por el camino alguna función como el electrocardiograma manual, que sí aparece en la app, sí cuenta con un monitor de frecuencia cardiaca óptico, acelerómetro de tres ejes, sensores rojos e infrarrojos para la saturación de oxígeno, así como un sensor de temperatura en el dispositivo y un motor de vibración.

La gran noticia de esta nueva FitBit Air es su precio, 99.99 euros. Sin duda, la nueva pulsera inteligente de Google logra sorprender por reunir tantas funciones en un tamaño más ligero, reducido y minimalista y se hace difícil no recomendarla.