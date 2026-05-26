'Off Campus', el fenómeno juvenil cargado de referencias ochenteras que triunfa alejándose de las relaciones tóxicas

Después de que el año pasado El verano en que me enamoré triunfara entre jóvenes y no tan jóvenes, este mes de mayo se ha estrenado otra serie romántica que, con solo ocho capítulos, ha conseguido cautivar a varias generaciones y parece destinada a protagonizar el mismo fenómeno. Se trata de Off Campus, que también puede verse en Prime Video.

La serie es una adaptación de la saga literaria Kiss Me, escrita por Elle Kennedy, que ha vendido más de diez millones de ejemplares en todo el mundo y ha sido traducida a 25 idiomas. Ahora, su versión audiovisual va camino de arrasar a nivel global.

La historia narra las vidas y las historias de amor de algunos de los miembros de un equipo de hockey sobre hielo universitario y sus parejas. Para muchos, la virtud de Off Campus reside en que los personajes abordan juntos los problemas que van surgiendo mientras se van haciendo adultos, alejándose de las historias de amor tóxicas de otras ficciones.

Los protagonistas de la primera temporada de la serie son Hannah y Garret, la estrella del equipo de hockey, que en un principio parecen polos apuestos pero se adentran en un romance divertido que ha cautivado a los espectadores, especialmente por la empatía de Garret.

De hecho, no son pocas las mujeres que reflexionan sobre cómo se nota que el protagonista de la serie está escrito por una mujer ya que representa todo aquello que una chica querría en un novio, alejado de la masculinidad tóxica o de los juegos mentales.

Según han explicado los creadores de la serie, en las próximas temporadas de la ficción irán cobrando más protagonismo otras parejas que también se han ganado un hueco en el corazón de los espectadores, como Dean y Allie.

Las referencias a las series de los 80 y 90

Off Campus no solo se ha ganado al público por las historias de amor que muestra en pantalla, sino también por la forma en la que las narra. Basta bucear un poco en redes para confirmar que muchos espectadores han encontrado en la serie algo parecido a los dramas adolescentes o románticos que se emitían en los noventa o incluso principios de los años 2000.

De hecho, la ficción ha sido comparada con otros títulos que forman parte de la cultura popular como Smallville o Dawson Crece, mientras que algunos fans apuntan a que si las próximas temporadas se hacen tan bien como esta primera, Off Campus puede terminar convirtiéndose en el One Tree Hill de su generación.

Esa nostalgia no solo es evidente a través de la estética retro de la serie, sino también en su guión, en el que se incluyen referencias a algunas películas de la década de los ochenta que no han pasado desapercibidas. Están presente títulos como Dirty Dancing, ya que Hannah cita directamente la frase I carried a watermenlon (llevé una sandía), que Baby dice en un momento de la cinta y que es una de las más recordadas.

Tampoco faltan el homenaje a Dieciséis velas, ya que Garret espera a Hannah sobre su coche sorprendiéndola y emulando una de las escenas más famosas de la película.

La banda sonora, especialmente importante para reflejar el sueño de Hannah de dedicarse a la música, también se ha utilizado para aportar ese elemento de nostalgia. Louisa Levy, una de las creadoras, explicó a la revista especializada Deadline que el gusto de la protagonista se describía como "ecléctico" en los libros, y así podría definirse también el hilo musical que va sonando a lo largo de los capítulos.

En la serie se incluyen nombres como Elton John, Billy Idol o The Cardigans, pero también de artistas contemporáneos como Ariana Grande, Lady Gaga o sombr. Sin olvidarse de la nostalgia indie de los años 2000 con grupos como Jet o The Black Keys. Hay espacio hasta para la que fuera estrella de un drama adolescente, Leighton Meester, que grabó Good Girls Go Bad mientras triunfaba en Gossip Girl.

Los fans están deseando ya que llegue la segunda temporada, para la que todavía falta tiempo, perfecto para que muchos puedan ponerse al día en este fenómeno.