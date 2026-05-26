La OMS avisa sobre el aumento de fallecidos en el Congo por el brote de ébola: "La epidemia es mucho mayor"

El ébola sigue causando estragos en República Democrática del Congo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado que los casos sospechosos se encuentran alrededor de los 900, y que podría haber unos 220 fallecidos.

Las cifras oficiales son menores: 100 casos confirmados y aún menos fallecidos. Sin embargo, las cifras que maneja la OMS son mucho mayores, ya que el rastreo de casos se lleva a cabo con cierta lentitud.

"Seguimos escalando la respuesta junto con nuestros socios, y esperamos que se identifiquen más casos en los próximos días y semanas", ha declarado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En Uganda se han detectado dos casos adicionales, por lo tanto habría siete casos confirmados en este país y un fallecido.

"Cuanto antes podamos rastrear a las personas con infecciones e identificar sus contactos, antes podremos proporcionarles la atención que necesitan y controlar este brote", ha añadido el responsable de la OMS.

La cepa que se ha detectado en este brote es la de Bundibugyo, que no tiene vacuna ni tratamiento. La tasa de letalidad es del 50%. Esta epidemia ha sido declarada como emergencia sanitaria mundial por la OMS.

Medidas que se han implantado para contener el brote

Tanto la OMS como las autoridades sanitarias locales han puesto en marcha una serie de medidas con la intención de contener la epidemia. Algunas de ellas son el rastreo de contactos e identificar las infecciones con suficiente antelación, potenciar el uso de mascarillas, recomendar la higiene de manos y tratar los síntomas de los pacientes.

"Sabemos que la epidemia en la República Democrática del Congo es mucho mayor", ha advertido Tedros Adhanom.

En España, Sanidad también está haciendo un seguimiento del brote. Aseguran que el riesgo para los españoles es bajo, aunque vigilará a los trabajadores sanitarios que se hayan desplazado a la zona.

En cuanto a la posibilidad de que se detecten casos en España, Sanidad afirma que "se dispone de la capacidad diagnóstica adecuada para detectar casos de manera precoz y para la implantación de medidas de control pertinentes".

Para aquellos que se trasladen a una zona afectada por el brote, Sanidad aconseja utilizar mascarilla, extremar la higiene, no entrar en contacto con fluidos que puedan estar contaminados y evitar el contacto con personas sintomáticas.