Dabiz Muñoz ya no es com lo recordabas. El cocinero de DiverXO y StreetXO ha decidido cambiar radicalmente de imagen y se ha teñido de rubio. El marido de Cristina Pedroche ha presentado su nuevo look este jueves en Instagram.

"Tirada larga en la tapia+bosque de la casa de campo corriendo (23 km) significa mucho sol y pelo rubio!!!!! ❌⭕️ power", ha escrito junto a un primer plano suyo.

Al chef, muy aficionado al running, no le han tardado en llegar los comentarios de sus seguidores, quienes no han dudado en valorar su nuevo aspecto.