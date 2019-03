Ocho momentos machistas de 'Los Simpson' de los que no te habías dado cuenta

En plena efervescencia del feminismo, una tesis doctoral ha desvelado que el machismo también impregna los capítulos de series tan presentes en nuestra sociedad como Los Simpson.

Homer Simpson ha sido siempre para el espectador un padre de familia cuya rutina diaria se limita a dormir en el trabajo, ir al bar de Moe, ver la televisión y beber cerveza. A pesar de tener claro que el personaje creado por Matt Groening es vago, grosero y torpe, ser uno de los personajes que lleva el peso cómico de la serie ha hecho que nunca se reparara en que también es un personaje machista.

Según la tesis del zaragozano Alejandro Tovar —que coincide con el 30 aniversario de la ficción y con el estreno de su 26ª temporada en el prime time de Neox—, Marge es una mujer sumisa, pero representa también el empoderamiento femenino. De hecho, la relación de la madre de Los Simpson, de 34 años, con Lisa (8) muestra "el cambio de paradigma de la mujer del siglo XX a la del siglo XXI", explica el periodista. Marge ve en Lisa a la mujer capaz de lograr todo lo que ella no pudo.

Sin embargo, la madre de familia no deja de ser una mujer con aspiraciones que no logra sus sueños por estar dedicada en cuerpo y alma a su marido, sus hijos y el hogar, mientras que "Homer representa todo lo que un ser humano no tiene que ser". El autor de la tesis doctoral analiza la serie sin perder de vista que, al fin y al cabo, la ficción es un retrato satírico de la sociedad.

Alejandro Tovar ha seleccionado para El HuffPost una lista de capítulos de Los Simpson que contienen escenas machistas en las que quizás no habías reparado:

1. Un tranvía llamado Marge

La sensibilidad artística de Marge se ha visto en muchos episodios: cuando decide ser escritora, pintar cuadros o en este capítulo, en el que decide apuntarse a clases de teatro. Homer ni siquiera la escucha cuando se lo cuenta y, para colmo, más tarde se queja de que no se lo ha comentado.

2. Marge consigue empleo

La familia está en apuros económicos y Marge decide trabajar también fuera de casa. Cuando escribe su currículum necesita la ayuda de Lisa, porque a ella le ha quedado bastante pobre: sólo ha escrito 'ama de casa'. Cuando consigue empleo en la central nuclear, su jefe, el señor Burns, decide despedirla tras intentar conquistarla y encontrarse con su negativa.

3. A Bart le regalan un elefante

La casa está tan asquerosa que Marge hace algo que no acostumbra: obliga a Homer y a sus hijos a ayudarla a limpiar. Homer acaba diciendo: "¿Qué sentido tiene tanta limpieza? ¿Tan vanidosos somos?".

4. Secretos de un matrimonio con éxito

Homer tiene un nuevo trabajo. El cabeza de famiiia ahora es asesor matrimonial. Al ver los pocos recursos con los que cuenta para ejercer su nuevo trabajo, decide contar sus secretos matrimoniales más íntimos a todos sus vecinos. Cuando Marge se entera, decide echarlo de casa. Luego, Homer le pide perdón y "le hace a su mujer un regalo realmente envenenado pero que ella acepta con ilusión sumisa", explica Alejandro Tovar.

5. Homer contra Patty y Selma

Homer ha arruinado a su familia y pide dinero a sus cuñadas, Patty y Selma. Las gemelas comienzan a chantajearle a espaldas de Marge. Cuando ésta se entera, él le dice entre lágrimas que ha fallado como marido y como padre de familia.

6. Springfield Connection

Marge comienza a trabajar como Policía Local y a Homer no le gusta e, incluso, se siente incómodo. Intenta constantemente que deje el trabajo y se queja de que el oficio lo convierte "en el hombre del matrimonio".

7. Sólo se muda dos veces

Una multinacional con sede en otra ciudad ficha a Homer, por lo que Los Simpson se mudan a otra casa completamente robotizada. Marge ya no tiene tareas que hacer en el hogar, la casa lo hace todo. Ella, que no está habituada, decide subir a las habitaciones para comprobar que las camas están hechas. Al final, recurre al vino para olvidar que se siente inútil.

8. Simpsoncalifragilisticoespialidoso

En este capítulo que homenajea a Mary Poppins, Marge sufre estrés hasta tal punto que empieza a perder el pelo, así que Los Simpson contratan a una niñera que acaba desesperada con su nuevo trabajo. La niñera no puede comprender cómo Marge aguanta la situación de su casa y ella contesta que le gusta todo como está.

Bonus track: representación del cambio de paradigma

Como explica el autor de la tesis, Marge no es capaz de despojarse completamente de los patrones forjados durante años, pero ve en Lisa la oportunidad de romper con todos ellos. "Esto es, precisamente, lo que los guionistas de Los Simpson pretenden transmitir. Así, podemos concluir que, efectivamente, Marge es una mujer sumisa, prototipo de ama de casa de los 60, pero también una abanderada de la lucha por el avance de la sociedad, con las armas de las que esta le provee. También se ha puesto de relieve cómo esta trata, mediante la aplicación de un modelo diferente de educación del que ella recibió, formar a su hija Lisa en unos valores y con unos patrones de conducta que le permitan ser una mujer autónoma e independiente, preparada para desarrollarse plenamente en un contexto distinto al de la segunda década del siglo XX", explica Tovar.