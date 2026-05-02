EEUU restringe todavía más el derecho al aborto: un tribunal veta el envío postal de las recetas para las píldoras

Mientras España sigue buscando blindar constitucionalmente el derecho al aborto, en EEUU ha caído un nuevo varapalo al respecto.

Un Tribunal Federal de Apelaciones de EEUU ha admitido a trámite unas medidas cautelares a petición del estado de Luisiana, controlado por los republicanos y uno de los más conservadores actualmente del país. Las cautelares impiden, desde ahora, que las estadounidenses (de cualquier estado) puedan acceder a la mifepristona, una píldora abortiva, mediante envíos a domicilio.

No es la primera medida que adopta un juzgado estadounidense en detrimento del derecho al aborto. Ya en 2022 la Corte Suprema estadounidense revocó la sentencia del caso Roe vs. Wade, lo que abrió la puerta a que algunos estados del país apliquen prohibiciones al aborto libre y seguro. Frente a ello, la telemedicina y el envío de mifepristona era una rendija accesible para muchas estadounidenses del país.

El Tribunal de Apelaciones en concreto, con sede en Nueva Orleans, ha publicado auto mediante el cual admite a trámite una solicitud del propio estado de Louisiana. Este estado ha adoptado algunas de las leyes antiaborto más restrictivas del país y ha impugnado de esta forma la decisión de la Administración Estadounidense de Alimentación y Medicamentos (FDA) que permitía el envío de recetas de mifepristona.

Hasta 2023, las estadounidenses que querían acceder a este medicamento debían solicitar su volante presencialmente en clínicas. Se justificaba porque existían supuestos riesgos médicos que en realidad el consenso científico ya han desmentido. Fue la propia FDA la que levantó ese veto permitiendo el envío postal de recetas de mifepristona que ahora el Tribunal de Luisiana vuelve a echar abajo.

Reacciones

La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, festejó el auto del juzgado en una publicación en redes sociales. "¡Una victoria para la vida!", escribió. Mientras el caso continúa judicializado, la Administración Trump ya estaba evaluando el envío postal de recetas de estas píldoras abortivas. El secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., inició un procedimiento para evaluar ese extremo. Su evaluación todavía no ha terminado.

Por su parte, Nancy Northup, presidenta del Centro de Derechos Reproductivos de EEUU, ha sido tajante en un comunicado que se ha remitido a los medios de comunicación. "La telemedicnia ha sido el último recurso para muchas mujeres que buscan abortar, razón por la cual las autoridades de Luisiana quieren prohibirla".

"Esto no tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con que el aborto sea lo más difícil, costoso e inaccesible posible", lamentó.