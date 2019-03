Cuatro hermanas con vidas y carácteres diferentes que se embarcan en un viaje emocional tras la muerte de su madre. Esta es la premisa de A pesar de todo, la nueva comedia de Netflix dirigida por Gabriela Tagliavini y protagonizada por Belén Cuesta, Amaia Salamanca, Blanca Suárez y Macarena García, que formará parte de la sección oficial del Festival de Málaga y se estrenará en la plataforma el próximo 3 de mayo.

"Lo pasamos muy bien. Luego no sé si a la gente le hará gracia o no", comenta entre risas Belén Cuesta durante un encuentro con los medios después de asistir al rodaje de la escena del funeral de su madre, interpretada por Marisa Paredes, en el Cementerio de la Almudena de Madrid. La acompañan las otras tres protagonistas del elenco, mostrándose tremendamente cómplices entre ellas.

Todas coinciden en lo fácil que ha sido el rodaje de la película, y la libertad que les ha brindado la directora argentina. "Ha habido una gran conexión entre nosotras y en una comedia no hay nada mejor que eso pase dentro de escena para que luego se transmita al espectador", comenta Macarena García, que da vida a Lucía, la hermana pequeña.

Ella es el espíritu libre que se fue a Londres para encontrarse a sí misma porque se sentía fuera de lugar dentro de su familia, y especialmente con su madre. No es la única que vive en el extranjero: Sara (Blanca Suárez), la mayor, vive en Nueva York, y Sofía (Amaia Salamanca), artista y con un irreverente sentido del humor, en París. Es Claudia, la hermana a la que da vida Belén Cuesta, la que reside en Madrid y ha pasado más tiempo con su madre.

"Cuando llegan las demás hay una crisis", explica Cuesta entre risas. "Es un reencuentro que no queríamos que sucediera, y al final sucede y comenzamos a abrirnos y echarnos cosas en cara, y esto hace que nos queramos más", comenta Amaia Salamanca.

Esa crisis de la que hablan no es solo la muerte de su madre, sino el mensaje que deja a sus hijas: unas cintas de vídeo en las que revela que su padre no es quién ellas pensaban. "Y no es que nuestro padre no sea nuestro padre, es que tenemos que ver quién es el padre de cada una", cuenta Cuesta.

Para Blanca Suárez la decisión que toma la madre de contarle la verdad a las hermanas no tiene que ver solo con dejarlo todo atado, sino también con unir a las hermanas. "Ella consciente del distanciamiento familiar y la condición es que el camino lo recorran todas juntas", explica la actriz.

Mujeres dentro y fuera de la pantalla

Las protagonistas cuentan que durante todo el rodaje ha primado la calma, y que quizás tenga que ver con que el equipo está liderado por mujeres. El componente femenino fue lo que más le atrajo del proyecto a Amaia Salamanca en un primer momento. "Me hacía mucha ilusión que fuera una historia de cuatro mujeres y de su madre", explica la actriz que reconoce que la guinda del pastel fue cuando se enteró del resto del reparto.

Por su parte, Belén Cuesta insiste en que todo es "muy de verdad", y que está orgullosa de que este tipo de historia la dirija una mujer. Macarena García también apunta que las clásicas tramas amorosas están presentes en la película pero que no son "en absoluto" la parte central de la cinta. "Es un homenaje muy bonito a muchos tipos de mujeres diferentes", sentencia García emocionada.