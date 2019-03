Después de semanas de batallas por liderar la audiencia del prime time de los martes en los que La Voz (Antena 3) ha ido comiendo terreno a GH DÚO, este 5 de marzo ha sido el programa de Telecinco el que ha hecho el mejor dato. Por ello, Jorge Javier Vázquez, presentador del reality, ha aprovechado la victoria para lanzar una pulla a la cadena de Atresmedia, a su talent musical y a su conductora, Eva González.

El catalán ha rescatado para ello en su cuenta de Twitter una significativa imagen de hace 15 años en la que aparecen Eva González y María Jesús Ruiz (concursante de GH DÚO). En la foto de 2004, la presentadora de Antena 3 entrega la corona de Miss España que había conseguido en 2003 a la ganadora del siguiente año, Ruiz. "Y punto", ha Jorge Javier.

"No. Esta foto no quiere decir que me posicione al lado de María Jesús y la vea como ganadora. La explicación es otra pero si la desvelo deja de tener su gracia. Explicar una ironía es como destripar un chiste. Un rollo. Una pereza. Feliz miércoles", ha escrito 'el dueño del cortijo' de Sálvame.

Sin embargo, a pesar de su reticencia inicial, al final no se ha podido resistir a explicarlo: "Pues sí, lo voy a tener que explicar. La Voz sucumbe ante GH DÚO".

El programa de Antena 3 fue seguido por 2.253.000 espectadores (16,4%), mientras que GH DÚO: Límite 48 horas lo vieron 2.935.000 personas, con un 21,4% de cuota de pantalla. Los asaltos de La Voz de este martes —el último de ellos, ya que a partir de la semana que viene pasarán a las batallas— traspasaron la barrera del plató de Antena 3.